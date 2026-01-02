کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

کرینہ کپور خان نے جذباتی پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ گزشتہ سال ان کے لیے خاصا مشکل رہا

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ کرینہ کپور خان نے 2025 کے اختتام پر ایک جذباتی پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ یہ سال ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے خاصا مشکل رہا۔

انسٹاگرام پر اپنی اور شوہر سیف علی خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کرینہ نے بتایا کہ گزشتہ سال سیف علی خان پر ہوئے چاقو کے حملے کے بعد ان کے لیے زندگی نے کئی امتحانات رکھے۔ اداکارہ نے لکھا کہ سال کے دوران وہ بہت روئے، دعائیں کیں اور مشکلات کے باوجود ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔

کرینہ نے پوسٹ میں یہ بھی بتایا کہ 2025 نے انہیں انسانی ہمت، محبت کی طاقت اور بچوں کی غیر متوقع بہادری کا سبق سکھایا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداکارہ نے مداحوں، دوستوں اور ہر اس شخص کا شکریہ ادا کیا جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نئے سال میں شکرگزاری، مثبت سوچ اور فلموں کے لیے اپنے جذبے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔

پوسٹ کے اختتام پر کرینہ کپور خان نے اپنے مداحوں کو نئے سال 2026 کی بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

 Jan 02, 2026 03:39 PM |
ایف بی آر کا حال ہی میں شادی کرنے والی معروف اداکارہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ

ایف بی آر کا حال ہی میں شادی کرنے والی معروف اداکارہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ

 Jan 02, 2026 02:42 PM |
’اسٹرینجر تھنگز 5‘ کا فائنل: شائقین نیٹ فلکس پر برہم کیوں؟

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ کا فائنل: شائقین نیٹ فلکس پر برہم کیوں؟

 Jan 02, 2026 02:23 PM |

متعلقہ

Express News

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

Express News

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

Express News

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

Express News

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

Express News

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

Express News

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو