ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے سینئر مشیر علی شمخانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان پر سخت ردعمل دیا ہے۔
علی شمخانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام امریکا کے نام نہاد “ریسکیو” سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران عراق، افغانستان اور غزہ میں امریکی مداخلت اور اس کے نتائج کو دیکھ چکا ہے، جسے کسی صورت نجات یا مدد قرار نہیں دیا جا سکتا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی سلامتی کی طرف کسی بھی بہانے سے بڑھنے والا ہر مداخلت کرنے والا ہاتھ، منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جائے گا۔
علی شمخانی کے مطابق اگر ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی گئی تو اس کا جواب ایسا ہوگا جو پچھتاوا پیدا کرے گا۔
سینئر ایرانی رہنما نے واضح کیا کہ ایران کی قومی سلامتی ایک سرخ لکیر ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطہ کسی بھی مہم جوئی یا اشتعال انگیز بیانات کا اسٹیج نہیں ہے۔
علی شمخانی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں جاری احتجاج اور امریکی بیانات کے باعث خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔