ٹرمپ کی جانب سے کارروائی کی دھمکی پر ایران کا سخت ردعمل آگیا

ایران میں جاری احتجاج اور امریکی بیانات کے باعث خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے سینئر مشیر علی شمخانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان پر سخت ردعمل دیا ہے۔

علی شمخانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام امریکا کے نام نہاد “ریسکیو” سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران عراق، افغانستان اور غزہ میں امریکی مداخلت اور اس کے نتائج کو دیکھ چکا ہے، جسے کسی صورت نجات یا مدد قرار نہیں دیا جا سکتا۔

انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی سلامتی کی طرف کسی بھی بہانے سے بڑھنے والا ہر مداخلت کرنے والا ہاتھ، منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جائے گا۔

علی شمخانی کے مطابق اگر ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی گئی تو اس کا جواب ایسا ہوگا جو پچھتاوا پیدا کرے گا۔

سینئر ایرانی رہنما نے واضح کیا کہ ایران کی قومی سلامتی ایک سرخ لکیر ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطہ کسی بھی مہم جوئی یا اشتعال انگیز بیانات کا اسٹیج نہیں ہے۔

علی شمخانی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں جاری احتجاج اور امریکی بیانات کے باعث خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

 Jan 02, 2026 03:39 PM |
ایف بی آر کا حال ہی میں شادی کرنے والی معروف اداکارہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ

ایف بی آر کا حال ہی میں شادی کرنے والی معروف اداکارہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ

 Jan 02, 2026 02:42 PM |
’اسٹرینجر تھنگز 5‘ کا فائنل: شائقین نیٹ فلکس پر برہم کیوں؟

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ کا فائنل: شائقین نیٹ فلکس پر برہم کیوں؟

 Jan 02, 2026 02:23 PM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا؛ ہوائی اڈّے پر ایئر انڈیا کے پائلٹ کو نشے کی حالت میں پرواز سے اُتار دیا گیا

Express News

ایران میں مہنگائی کیخلاف احتجاج شدت اختیار کرگیا، 2 ہلاکتیں؛ متعدد زخمی

Express News

بلغاریہ نے ملکی کرنسی ترک کرکے نیا سال کا جشن منایا؛ اب کونسی کرنسی ہوگی؟

Express News

آرٹیفیشل چیٹ بوٹ نے مودی کو احمق اور جاہل قرار دیدیا

Express News

نیتن یاہو کو منہ کی کھانی پڑی؛ صومالی لینڈ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھا دی

Express News

ترکیہ؛ سالِ نو پر غزہ سے اظہارِ یکجہتی کیلیے لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو