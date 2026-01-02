وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

ول اسمتھ نے مبینہ طور پر ’’شکاری رویہ‘‘ اختیار کرتے ہوئے بتدریج جنسی استحصال کےلیے ذہنی طور پر تیار کیا

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

ہالی ووڈ کے معروف اداکار اور ریپر ول اسمتھ ایک نئے قانونی تنازعے کی زد میں آگئے ہیں، جہاں ان پر ساتھی مرد کی جانب سے جنسی ہراسانی کا الزام لگایا گیا ہے۔

ول اسمتھ پر ان کے 2025 کے میوزک ٹور میں شامل ایک وائلنسٹ نے جنسی ہراسانی، غلط برطرفی اور انتقامی کارروائی کے الزامات عائد کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کرلیا ہے۔ یہ مقدمہ کیلیفورنیا کی سپیریئر کورٹ، لاس اینجلس میں دائر کیا گیا ہے۔

مدعی برائن کنگ جوزف کے مطابق، انہیں نومبر 2024 میں سان ڈیاگو میں ہونے والے ایک شو کےلیے بطور وائلنسٹ رکھا گیا، جس کے بعد ول اسمتھ نے انہیں اپنے 2025 کے ٹور اور آئندہ البم Based on a True Story میں شامل کرنے کی پیشکش کی۔

درخواستِ دعویٰ میں الزام لگایا گیا ہے کہ اسمتھ نے مبینہ طور پر ’’شکاری رویہ‘‘ اختیار کیا اور انہیں بتدریج جنسی استحصال کےلیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ جوزف کا کہنا ہے کہ اسمتھ نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ ’’ہمارا رشتہ خاص ہے، ایسا تعلق میرا کسی اور سے نہیں۔‘‘

مقدمے میں مارچ 2025 میں لاس ویگاس میں پیش آنے والے ایک واقعے کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، جہاں ول اسمتھ پرفارم کر رہے تھے۔ جوزف کے مطابق، ان کے ہوٹل روم کی چابی والا بیگ مبینہ طور پر اسمتھ کی مینجمنٹ سے گم ہوگیا، اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان کے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ ان کے بقول، کمرے میں موجود ایک ہاتھ سے لکھی پرچی ملی جس پر ’’Brian, I’ll be back… just us‘‘ لکھا تھا اور دل کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اس لیٹر نے انھیں شدید خوف میں مبتلا کردیا۔

مدعی کا کہنا ہے کہ کمرے میں کچھ اور اشیاء بھی پائی گئیں جن میں وائپس، بیئر کی بوتل، ایک سرخ بیگ، کسی اور شخص کے نام کی ایچ آئی وی ادویات، بالی اور اسپتال کی ڈسچارج دستاویزات شامل تھیں۔ ان حالات کے باعث انہیں خدشہ ہوا کہ کوئی نامعلوم شخص واپس آ کر ان کے ساتھ زبردستی جنسی عمل کی کوشش کرسکتا ہے۔

جوزف کے مطابق انہوں نے اس واقعے کی اطلاع ہوٹل سیکیورٹی، ول اسمتھ کے نمائندوں اور پولیس کی نان ایمرجنسی لائن کو دی، تاہم چند دن بعد اسمتھ کی مینجمنٹ ٹیم کے ایک رکن نے انہیں شرمندہ کیا اور یہ کہتے ہوئے ملازمت سے نکال دیا کہ انہوں نے یہ سب خود گھڑا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ برطرفی کے بعد وہ پی ٹی ایس ڈی اور دیگر ذہنی مسائل کا شکار ہوگئے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوسری جانب ول اسمتھ کے وکیل ایلن بی گراڈسکی نے تمام الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دعوے بے بنیاد، جھوٹے اور غیر ذمے دارانہ ہیں، اور ان کا مؤکل ہر قانونی راستہ اختیار کرے گا تاکہ حقیقت سامنے آسکے۔

واضح رہے کہ ول اسمتھ نے اپنا تازہ البم Based on a True Story مارچ میں ریلیز کیا تھا۔ وہ 20 مارچ 2025 کو لاس ویگاس کے ہاؤس آف بلیوز میں پرفارم کرچکے ہیں، جبکہ ان کا ٹور باضابطہ طور پر جون میں مراکش کے شہر رباط سے شروع ہوا۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد شوبز حلقوں میں خاصی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

 Jan 02, 2026 03:39 PM |
ایف بی آر کا حال ہی میں شادی کرنے والی معروف اداکارہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ

ایف بی آر کا حال ہی میں شادی کرنے والی معروف اداکارہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ

 Jan 02, 2026 02:42 PM |
’اسٹرینجر تھنگز 5‘ کا فائنل: شائقین نیٹ فلکس پر برہم کیوں؟

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ کا فائنل: شائقین نیٹ فلکس پر برہم کیوں؟

 Jan 02, 2026 02:23 PM |

متعلقہ

Express News

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

Express News

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

Express News

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

Express News

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

Express News

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

Express News

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو