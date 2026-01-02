امریکا میں چور نے نشے میں ہونے کا بہانہ بنا کر اسٹور کا سامان واپس کر دیا

چوری شدہ آلات کی قیمت تقریباً 22 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ہے

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

امریکا کے نیوجرسی میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں ایک چور نے گٹار اسٹور سے چوری شدہ تمام اشیا واپس کر دیں اور معافی نامہ بھی چھوڑا۔ چور نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ وہ نشے میں تھا اور اسٹور مالک کے لیے نیک خواہشات بھی بھیجیں۔

لارک اسٹریٹ میوزک کے مالک بزی لیوائن کے مطابق، چور نے دو مینڈولینز جو پہلے چوری کی گئی تھیں، واپس اسٹور میں رکھ دیں۔ مالک نے بتایا کہ وہ دروازے کی طرف بھاگا تو چور سڑک کی طرف بھاگ چکا تھا۔ بعد ازاں اس نے پولیس کو اطلاع دی تاکہ چور کو پکڑنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔

لیوائن نے اسٹور کے فیس بک پیج پر چور کے معافی نامے اور واپسی کی تصاویر بھی شیئر کیں۔ اس میں چور نے لکھا تھا کہ ’’معاف کرنا، میں نشے میں تھا، میری کرسمس، تم اچھے آدمی ہو۔‘‘

اسٹور کے مالک نے کہا کہ قیمتی سامان کی واپسی کے بعد منظر بالکل فلمی سین جیسا محسوس ہوا۔ چوری شدہ آلات کی قیمت تقریباً 22 لاکھ پاکستانی روپے (7750 ڈالر) تھی۔

یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گیا اور صارفین نے چور کی غیر معمولی واپسی پر حیرت کا اظہار کیا۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

 Jan 02, 2026 05:38 PM |
نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

 Jan 02, 2026 04:13 PM |
کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

 Jan 02, 2026 03:39 PM |

متعلقہ

Express News

آرٹیفیشل چیٹ بوٹ نے مودی کو احمق اور جاہل قرار دیدیا

Express News

نوجوان کے معدے سے 7 ٹوتھ برش اور رینچ نکل آئے، ڈاکٹرز حیران

Express News

پُراسرار علاقے برمودا تکون سے متعلق ایک اور حیران کن انکشاف!

Express News

انسان کتوں سے پہلے کونسا جانور پالتے تھے؟

Express News

امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے

Express News

دنیا کا سب سے وزنی انسان 41 برس کی عمر میں چل بسا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو