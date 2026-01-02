کراچی میں تیز رفتار سوزوکی کی ٹکر سے کمسن مہمان بچی جاں بحق

متوفیہ کی شناخت 7 سالہ زینب دختر فیصل کے نام سے کی گئی جو کورنگی سے اپنے رشتے داروں کے گھر آئی تھی

منور خان January 02, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے ماڑی پور مچھر کالونی صدام چوک کے قریب سوزوکی پک اپ کی ٹکر سے کمسن بچی جاں بحق ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق مچھر کالونی صدام چوک کے قریب تیز رفتار سوزوکی پک اپ کی ٹکر سے کمسن بچی جاں بحق ہوئی جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال لیجائی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ ٹرالر کی زد میں آکر موٹر سائیکل چلانے والی خاتون جاں بحق

Express News

کراچی میں سال 2026 کے پہلے روز ٹریفک حادثات میں کے ایم سی افسر سمیت تین جاں بحق، 70 زخمی

Express News

سابق سربراہ پاک فضائیہ ائیر مارشل نور خان کی بیٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق

ایس ایچ او ڈاکس نند لعل نے بتایا کہ متوفیہ کی شناخت 7 سالہ زینب دختر فیصل کے نام سے کی گئی جبکہ حادثے کے بعد سوزوکی پک اپ کے ڈرائیور نے زخمی حالت میں بچی کو اسپتال لیجانے کے لیے رکشے میں سوار کرایا اور خود موقع سے گاڑی چھوڑ کر فرار ہوگیا۔

پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ متوفیہ زینب کورنگی کی رہائشی ہے جو اپنے رشتے داروں کے گھر آئی ہوئی تھی اور گھر کے باہر سڑک پر دیگر بچوں کے ہمراہ کھیل رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہوگئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

 Jan 02, 2026 06:51 PM |
وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

 Jan 02, 2026 05:38 PM |
نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

 Jan 02, 2026 04:13 PM |

متعلقہ

Express News

سبی: چینک چوک پر دھماکے میں ایک شخص جاں بحق، 5 زخمی

Express News

لاڑکانہ میں پولیس اہلکار نے پیپلزپارٹی کے کارکن اور 8 بچوں کے باپ کو سرعام گولیاں ماردیں

Express News

ملک کے 5 بڑوں کے درمیان پراعتماد رابطے ہوں تو بہتر سمت میں بڑھ سکتے ہیں، راناثنااللہ

Express News

پاکستان نے بنگلادیشی ایئرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی

Express News

کراچی میں سال 2026 کے پہلے روز ٹریفک حادثات میں کے ایم سی افسر سمیت تین جاں بحق، 70 زخمی

Express News

سال 2025 میں بھرتیوں اور کیسز کے فیصلوں میں بہترین کارکردگی دکھائی گئی، ایف پی ایس سی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو