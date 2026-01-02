اسلام آباد پر چڑھائی سے خان صاحب پہلے باہر آئے اور نہ آئندہ آسکتے ہیں، گورنر پنجاب

سسٹم کو ڈی ریل کریں گے تو ملک کے ساتھ تحریک انصاف کا نقصان ہوگا، سلیم حیدر

ویب ڈیسک January 02, 2026
‎گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے اس سسٹم کو ڈی ریل کریں گے تو ملک کے ساتھ تحریک انصاف کا نقصان ہوگا، اسلام آباد پر چڑھائی سے نہ خان صاحب پہلے باہر آئے نہ آئندہ باہر آسکتے ہیں۔

گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر امام بارگاہ قصر سجاد میں یوم جشن علی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے لئے اس جشن میں شریک ہونا اعزاز کی بات ہے، اس وقت  اتحاد بین المسلمین وقت کی ضرورت ہے سب اہل بیت اور اللہ کے نبی ص کے ماننے والے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں پاکستان کی خودقسمتی ہے کہ زرداری موجود ہیں۔

‎انہوں نے کہا کہ آصف زرداری ایسا بندہ ہے جو سب کو لے کر چل سکتا ہے اور ‎اُن میں واضح اکثریت نہ ہونے کے باوجود سب کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہے۔

گورنر پنجاب نے کہا کہ اس سسٹم کو ڈی ریل کریں گے تو ملک کے ساتھ پی ٹی آئی کا نقصان ہو گا کے پی کے وزیر اعلی کو چاہیے اپنے صوبے کے لوگوں کے مسائل پر توجہ دیں، چڑھائی سے نہ خان صاحب پہلے باہر آئے نہ آئندہ باہر آسکتے ہیں۔
 
