اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے انجینئر محمد علی مرزا کے عمران خان سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

انجینئر محمد علی مرزا نے انکشاف کیا کہ جب عمران خان غصے میں آتے تو وہ بہت اونچی آواز میں اور مسلسل بولتے تھے

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے جیل کے اندر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔

نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں محل جیسی سہولیات تو حاصل نہیں، تاہم انہیں باہر کی دنیا کی خبروں تک رسائی حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو دو اخبارات فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ ان کے کمرے میں ایک ایل ای ڈی بھی لگی ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں بہت فرسٹریٹڈ دکھائی دیتے ہیں تاہم دو سال تک جیل کاٹنے والے کے لیے فرسٹریشن غیر معمولی بات نہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ہائی کورٹ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت منظور کرلی، فوری رہائی کا حکم

انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا کہ عمران خان کو رہائش کے لیے مجموعی طور پر چھ چکیاں الاٹ کی گئی تھیں جن میں سے پانچ ان کے ذاتی استعمال میں تھیں جبکہ چھٹی چکی میں ان کا مشقتی رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان دن میں دو بار اپنی چکی سے باہر آتے تھے، ایک صبح 9 بجے ناشتہ کرنے کے لیے اور دوسرا 3 بجے دوپہر  کا کھانے  کھانے کے لیے باہر آتے تھے۔

مذہبی اسکالر کے مطابق عمران خان کا مشقتی دیسی گھی میں تڑکا لگاتا تھا جس کی خوشبو جیل کے دیگر قیدیوں تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب عمران خان غصے میں آتے تو وہ بہت اونچی آواز میں اور مسلسل بولتے تھے۔

انجینئر محمد علی مرزا کے ان بیانات کے بعد ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حالت اور سہولیات سے متعلق بحث نے جنم لے لیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

Jan 03, 2026 12:10 AM |
سنجے دت نے اپنے ہاتھ پر اقرا کا نام ٹیٹو کیوں بنوایا؛ وجہ سامنے آگئی

سنجے دت نے اپنے ہاتھ پر اقرا کا نام ٹیٹو کیوں بنوایا؛ وجہ سامنے آگئی

Jan 02, 2026 11:52 PM |
دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

 Jan 02, 2026 06:51 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں دوستی کے تنازع پر خواجہ سرا قتل

Express News

کراچی: جھگڑے کے دوران سسر نے ڈنڈوں کے وار سے داماد کو قتل کردیا

Express News

سندھ میں پہلی بار تمام امتحانی بورڈز کا مشترکہ اوریکساں امتحانی معیار نافذ

Express News

کورنگی انڈسٹریل ایریا میں امن و امان کے قیام کیلیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل

Express News

اسلام آباد پر چڑھائی سے خان صاحب پہلے باہر آئے اور نہ آئندہ آسکتے ہیں، گورنر پنجاب

Express News

اسحاق ڈار کا سعودی وزیرخارجہ سے رابطہ،‘تنازعات کا حل مذاکرات سے تلاش کرنا ناگزیر ہے’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو