اسٹوک سٹی کے اسٹار فٹبالر رابرٹ بوزینک نیوایئر پر ہل سٹی کیخلاف  میچ میں انجرڈ ہوگئے جس کے نتیجے میں انھیں گراؤنڈ میں ہی آکسیجن لینا پڑگئی۔

رابرٹ بوزینک  تکلیف کی شدت سے روتے ہوئے نظر آئے، بوزینک نے میچ کا واحد گول 39 ویں منٹ میں کیا تھا ، دوسرے ہاف کے آغاز میں وہ زخمی ہو کر زمین پر گرگئے، ریفری نے فوری طور پر فزیو کو طلب کیا، 26 سالہ فٹبالر کو بازو اور کندھے میں شدید چوٹ لگی۔

 اس واقعے پر میچ کے اختتام پر 17 منٹ کا اسٹاپیج ٹائم دیا گیا۔رابرٹ کو میدان سے باہر لے جانے کیلیے اسٹریچر طلب کیا گیا  البتہ وہ سہارے سے چل کر میدان سے باہر چلے گئے۔

ان کی جگہ اسٹار گیلرر کو میدان میں بھیجا گیا، ٹیم نے 1-0 سے فتح حاصل کر کے چیمپئن شپ میں  نویں پوزیشن حاصل کرلی۔
