راولپنڈی میں نئے سال کا خطرناک ترین پولیس مقابلہ

راولپنڈی میں خطرناک پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو ہلاک جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔
پولیس ترجمان کے مطابق راولپنڈی تھانہ صدر بیرونی کے علاقہ میں انتہائی خطرناک بین الاضلاعی ڈکیت و اجرتی قاتل گینگ نے پولیس پر فائرنگ کی۔
ہلاک ملزمان سے کچھ دیر قبل شہری سے گن پوائنٹ پر چھینی گئی گاڑی و اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ڈکیت گینگ کے زیر استعمال گاڑی بھی اسلام آباد سے گن پوائنٹ پر چھینی گئی تھی۔ ملزمان نے صدر بیرونی کے علاقہ میں فیملی کے ساتھ جاتے تاجر کو بھی قتل کیا تھا۔
ہلاک ڈاکو و اجرتی قاتل راولپنڈی، پشاور اور اسلام آباد میں قتل، ڈکیتی اور کار سنیچنگ کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ، ملوث و مطلوب تھے۔ صدر بیرونی پولیس نے کار سنیچنگ کی اطلاع پر مشکوک گاڑیوں کو روکا تو خطرناک ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔
واقعہ کی اطلاع پر سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے، فرار ڈاکؤوں کی گرفتاری کے لئے سرچنگ کی جارہی ہے۔
سی پی او سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔