میکسیکو میں 6.5 شدت کے زلزلے کے دوران خاتون صدر کا پرسکون رویہ وائرل

زلزلے کے دوران میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین باؤم پریس کانفرنس دے رہی تھیں

ویب ڈیسک January 03, 2026
میکسیکو میں 6.5 شدت کا زلزلہ آیا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق دو افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔

تاہم اس قدرتی آفت کے دوران جو واقعہ وائرل ہوا وہ خاتون صدر کے پرسکون رویے کا ہے۔ زلزلے کے دوران میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین باؤم پریس کانفرنس دے رہی تھیں۔

زلزلے کے دوران ایمرجنسی الارمز بجنے لگے اور کمرہ لرزنے لگا لیکن انہوں نے پرسکون انداز میں سب کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا اور پھر چند منٹ بعد اپنی تقریر کو دوبارہ جاری رکھا جس کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے۔ 

زلزلے کی شدت  ریکٹر اسکیل پر 6.5 ریکارڈ ہوئی اور ساؤتھ میکسیکو میں اُس کا مرکز تھا۔ زلزلے کے وقت ایمرجنسی الارمز بجے، جس سے کانفرنس عارضی طور پر رُک گئی۔ 

صدر نے پرسکون رہتے ہوئے لوگوں سے کمرہ چھوڑنے کا کہا اور بعد میں تقریب دوبارہ شروع کی۔ 

ابتدائی اطلاعات کے مطابق فوری طور پر کوئی بڑے نقصان یا جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں تاہم دو افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
