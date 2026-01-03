عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

سلطنت عمان کے آسمان پر شہابی بارش ایک قدرتی فلکیاتی مظہر ہے جس کا عروج نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہوتا ہے۔
یہ دراصل ایک مشہور اور روشن شہابی بارش ہے جو ہر سال جنوری کے شروع میں آسمان کو روشن کرتی ہے۔ یہ بارش اسی وقت عروج پر پہنچتی ہے جس میں بہت سے روشن شہاب اپنے تیز رفتار کے ساتھ آتے ہیں اور آسمان میں روشنی چھوڑتے ہیں۔
اس کا ذریعہ زمین کے قریب چھوٹے ملبے ہیں جو زمین کی فضا میں داخل ہو کر یہ روشن ٹریک بناتے ہیں۔
یہ روشن بارش حالات پر منحصر ہوتی ہے یعنی آسمان کی روشنی، چاند کی حالت وغیرہ، جس کی بنا پر عمان کے مختلف شہروں میں یہ مظہر چند درجن سے لے کر بے شمار شہاب فی گھنٹہ تک دیکھا جا سکتا ہے۔
عام طور پر رات کے درمیانی وقت سے صبح کے ابتدائی گھنٹے تک صاف اور تاریک آسمان والے علاقوں میں زیادہ روشن اور تیز شہاب دیکھنے کو ملتے ہیں۔