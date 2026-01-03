سوات ہوٹل سے متعلق منفی پروپیگنڈا حقائق کے برعکس ہے، شفیع اللہ جان

پشاور:
معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان نے کہا ہے کہ سوات ہوٹل (سابقہ سرینا ہوٹل) سے متعلق منفی پروپیگنڈا حقائق کے برعکس ہے۔
اپنے بیان میں شفیع اللہ جان نے کہا کہ 44 کنال پر مشتمل سوات ہوٹل کو 1985 میں سالانہ 5 لاکھ روپے کرایہ لیز پر دیا گیا تھا، سوات ہوٹل کی 30 سالہ لیز 2015 میں مکمل ہو چکی تھی، 30 جون 2015 کو لیز مدت مکمل ہونے پر سرینا ہوٹل انتظامیہ نے توسیع کے لئے درخواست دی۔
شفیع اللہ جان کے مطابق کرایہ کے تعین کے لیے جائزے کئے گئے، 2014 میں سالانہ کرایہ 88.6 لاکھ روپے مقرر ہوا، کرایہ کے تعین پر اختلافات کے باعث معاملہ کئی برس تک عدالتی کارروائی کی زد میں رہا۔
انہوں نے کہا کہ ٹورازم اتھارٹی کی کثیر شعبہ جاتی کمیٹی نے ہوٹل کا سالانہ مارکیٹ ریٹ کرایہ 104 ملین روپے مقرر کیا، عدالتی معاملات کے بعد خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورازم اتھارٹی نے ہوٹل واپس لے لیا۔
شفیع اللہ جان نے کہا کہ سوات ہوٹل کو شفاف اور مسابقتی کھلی نیلامی کے ذریعے لیز پر دیا جائے گا، ہوٹل کی کھلی نیلامی سے صوبے کو نمایاں مالی فائدہ حاصل ہوگا، صوبائی اثاثوں کے شفاف اور مؤثر انتظام کے لیے پُرعزم ہیں، ہوٹل کی کھلی نیلامی میں ہر کوئی حصہ لے سکے گا۔
انہوں نے کہا کہ صوبے کی معیشت کے لیے سیاحت کا شعبہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے، سیاحت کے فروغ اور سیاحتی مقامات کی انفراسٹرکچر کی مزید بہتری کے لیے اقدامات کررہے ہیں۔