نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم سرکاری دورے پر بیجنگ روانہ

چینی وزیر خارجہ کے ہمراہ 7 ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے

ویب ڈیسک January 03, 2026
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار 4 جنوری 2026 کو چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ہمراہ 7ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کے لیے بیجنگ روانہ ہوگئے۔

ہفتہ کو دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر 2026 میں چین کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں۔

یہ ڈائیلاگ دوطرفہ تعاون کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لے گا، شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کرے گا اور پاکستان اور چین کے درمیان ہمہ موسمی اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھائے گا۔
