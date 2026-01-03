ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات کیس:وزیر اعلی کے پی سہیل آفریدی کےناقابلِ ضمانت وارنٹ  گرفتاری جاری

اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اورساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی

ویب ڈیسک January 03, 2026
ہتکِ عزت کیس میں وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ  گرفتاری جاری کردئیے۔

اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اورساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے،سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمہ کی سماعت کی۔

عدالت نےعدم حاضری پروزیراعلی خیبرپختونخواسہیل آفریدی کےناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔

عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا، کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کردی گئی، سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
