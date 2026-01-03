کیا استری جل کر سیاہ ہوگئی ہے؟ یہ محفوظ اور آسان طریقہ استری کو نیا کردے گا

کھرچنے سے استری کے نیچے موجود حفاظتی تہہ خراب ہوجاتی ہے اور سیاہ دھبے مزید پھیل سکتے ہیں

ویب ڈیسک January 03, 2026
facebook whatsup

اکثر گھروں میں روزمرہ استعمال کے باعث استری کے نیچے سیاہ نشانات بن جاتے ہیں، جو نہ صرف اس کی کارکردگی متاثر کرتے ہیں بلکہ کپڑوں پر بھی داغ چھوڑ دیتے ہیں۔

عام طور پر خواتین ان نشانات سے نجات کے لیے چھری یا چمچ جیسی سخت چیزوں سے استری کو رگڑ دیتی ہیں، مگر ماہرین کے مطابق یہ طریقہ فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس سے استری کے نیچے موجود حفاظتی تہہ خراب ہوجاتی ہے اور سیاہ دھبے مزید پھیل سکتے ہیں۔

ماہرین گھریلو ٹوٹکوں کے مطابق استری صاف کرنے کا ایک نہایت آسان اور مؤثر طریقہ پینا ڈول ایکسٹرا یا پیراسیٹامول کی گولیوں کے ذریعے بھی اختیار کیا جاسکتا ہے، جو استری کی سطح کو نقصان پہنچائے بغیر کالے نشانات ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

اس طریقے کے لیے سب سے پہلے استری کو آن کرکے اچھی طرح تیز گرم کرلیا جائے۔ اس کے بعد پینا ڈول ایکسٹرا یا پیراسیٹامول کی گولیوں کا ایک مکمل پیکٹ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ گولیاں ایک ایک کرکے استعمال کی جائیں گی۔

جب استری مکمل طور پر گرم ہوجائے تو ایک ٹشو پیپر کی مدد سے گولی کو پکڑیں اور استری کے نیچے موجود سیاہ نشانات پر آہستگی سے رگڑیں۔ اگر چاہیں تو گولی کو نشانات کے اوپر رکھ کر چند لمحے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ہی گولی پگھلنے لگے گی، سیاہ دھبے بھی نرم ہو کر ختم ہونا شروع ہوجائیں گے، جنہیں کپڑے کی مدد سے صاف کیا جاسکتا ہے۔

اس عمل کے دوران واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے نشانات خود بخود پگھلتے جا رہے ہیں۔ بہتر نتائج کے لیے استری کو وقفے وقفے سے صاف کپڑے سے پونچھتے رہیں اور ضرورت کے مطابق دوبارہ گولی استعمال کرتے جائیں، یہاں تک کہ استری مکمل طور پر صاف ہوجائے۔

احتیاطی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ استری تیز گرم رہے، اگر وہ ٹھنڈی ہونے لگے تو دوبارہ گرم کرلیں۔ اس کے علاوہ گولی کو ہمیشہ ٹشو پیپر یا کسی محفوظ چیز سے پکڑیں تاکہ ہاتھ جلنے سے محفوظ رہیں۔ اس آسان طریقے پر عمل کر کے بغیر کسی نقصان کے استری کو دوبارہ نئی جیسا بنایا جاسکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

 Jan 03, 2026 06:32 PM |
کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 05:30 PM |
اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

 Jan 03, 2026 05:11 PM |

متعلقہ

Express News

دھرندھر فلم میں گبول خاندان یا نبیل گبول کو نہیں بلکہ الطاف حسین کو دکھایا گیا، ترجمان سندھ حکومت

Express News

محبت کا امتحان، محبوبہ کا ’’مر کر دکھاؤ‘‘ کہنا نوجوان کی جان لے گیا

Express News

چور نے نشے میں ہونے کا بہانہ بنا کر اسٹور کا چوری شدہ سامان واپس کر دیا

Express News

وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

Express News

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

Express News

سردیوں میں بار بار چھینکیں آرہی ہیں؟ یہ گھریلو نسخے آزمائیں اور الرجی سے بچیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو