کراچی: بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کی 6 روزہ مہم 5 جنوری سے شروع ہوگی

5 سے 14 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیوں کو خوراک دی جائے گی

ویب ڈیسک January 03, 2026
facebook whatsup

کراچی میں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کی 6 روزہ مہم کے دوران 60 لاکھ بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کے بچاو کی خوراک دی جائے گی۔

5 سے 14 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیوں کو خوراک دی جائے گی۔ مہم کے دوران 15 سے 18 سال تک  کی عمر کی لڑکیوں کو بھی یہ خوراک دی جائے گی۔

مہم میں تعلیم کے سرکاری اور نجی اسکول اور گھروں تک یہ مہم چلائی جائے گی۔ مہم میں 10 ہزار سے زائد ہیلتھ ورکرز شامل ہوں گے۔

پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹیو کے سینئر پروگرام منیجر قدیر بیگ کا کہنا تھا کہ یہ کراچی کی دوسری لائنچنگ ہے۔ مہم اگلے ہفتے ہے۔ یہ کوئی چھوٹا پروگرام نہیں۔ 

اب تک پچاس ملین بچے کو ہم کور کر چکے ہیں۔ اس کے اندر ڈھائی لاکھ کے قریب ٹیچرز اور ہیلتھ ورکرز شامل ہوتے ہیں۔ دو لاکھ سینتیس ہزار اسکول شامل ہیں.

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 04:51 PM |
اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ تصویریں وائرل

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ تصویریں وائرل

 Jan 03, 2026 03:55 PM |
ندا یاسر کے نئے سال کے انداز نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا

ندا یاسر کے نئے سال کے انداز نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا

Jan 03, 2026 03:58 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں دوستی کے تنازع پر خواجہ سرا قتل

Express News

کراچی: جھگڑے کے دوران سسر نے ڈنڈوں کے وار سے داماد کو قتل کردیا

Express News

سندھ میں پہلی بار تمام امتحانی بورڈز کا مشترکہ اوریکساں امتحانی معیار نافذ

Express News

کورنگی انڈسٹریل ایریا میں امن و امان کے قیام کیلیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل

Express News

اسلام آباد پر چڑھائی سے خان صاحب پہلے باہر آئے اور نہ آئندہ آسکتے ہیں، گورنر پنجاب

Express News

اسحاق ڈار کا سعودی وزیرخارجہ سے رابطہ،‘تنازعات کا حل مذاکرات سے تلاش کرنا ناگزیر ہے’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو