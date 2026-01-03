بالیاں نوچنے والی 2 خواتین پر مشتمل جھپٹا مار گینگ گرفتار

خواتین ملزمان شبانا اور ممتاز کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے

ویب ڈیسک January 03, 2026
انچارج بی بی پاک دامن سید تحسین گیلانی کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کے دوران خواتین ملزمان کو شیرا کوٹ کے علاقے سے فوٹیج کے ذریعے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔

خواتین ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بالیاں نوچتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین ملزمان سے نوچی ہوئی بالیاں اور دربار سے چوری شدہ موبائل بھی برآمد کیا گیا۔

گرفتار ملزمان خواتین سے تقریباََ 2 لاکھ مالیت کا چوری شدہ سامان برآمد ہوا ہے۔ خواتین ملزمان چوری کے مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں۔ 

خواتین ملزمان شبانا اور ممتاز کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے۔

ایس پی سِول لائنز چوہدری اثر علی کا کہنا تھا کہ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔
