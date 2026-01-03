اسحاق ڈار کا سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے رابطہ، یمن پر جامع مذاکرات کے فیصلے کا خیرمقدم

اسلام آباد:
پاکستان نے یمن کے صدارتی لیڈرشپ کونسل کی جانب سے تنازع کے حل کے لیے سعودی عرب میں جامع مذاکرات کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے پرامن ماحول میں آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون کرکے ان کے اقدام کو سراہا۔
ترجمان دفترخارجہ طاہر اندرابی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کی جانب سے ریاض میں جامع مذاکرات کا خیرمقدم کیا ہے اور ایک مرتبہ پر یمن کے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ متفقہ اصولوں پر مذاکراتی سیاسی حل کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کریں۔
بیان میں کہا گیا کہ پاکستان یمن کے اتحاد اور علاقائی سلامتی کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔
دفترخارجہ نے کہا کہ اتحاد اور برادرانہ اصولوں کے تحت پاکستان کو توقع ہے کہ علاقائی کوششیں یمن کے پائیدار امن اور استحکام کو بحال کرنے میں معاون ہوں گی۔
دوسری جانب نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ پہنچنے کے بعد سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مثحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورت حال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے یمن سے متعلق سعودی وزارتِ خارجہ کے بیان کا خیر مقدم کیا اور خطے میں صورت حال کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کو سراہا۔
اسحاق ڈار نے بیجنگ سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں مثبت پیش رفت اور بہتری کے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا۔
نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ نے اس امر کو سراہا کہ مکالمے اور سفارت کاری کے ذریعے زمینی حقائق میں ٹھوس اور مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔