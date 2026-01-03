کراچی؛ یونیورسٹی روڈ پر شہری کی نازیبا حرکت کی ویڈیو وائرل، ملزم گرفتار

عوامی مقامات پر غیر اخلاقی حرکات ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی جاری رہے گی، پولیس

منور خان January 03, 2026
فوٹو: اسکرین گریب
کراچی:

یونیورسٹی روڈ پر شہری کی جانب سے نازیبا حرکت کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر ایک شخص کی جانب سے گاڑی میں نازیبا حرکت کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جو یکم جنوری کو بنائی گئی تھی۔

کراچی پولیس چیف آزاد خان نے یونیورسٹی روڈ پر ایک شخص کی جانب سے گاڑی میں فحش حرکت کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا۔

مذکورہ ویڈیو ایک خاتون نے کراچی یونیورسٹی کے سامنے اپنے موبائل فون سے یکم جنوری کو بنائی تھی جس میں گاڑی کے اندر موجود شخص فحش حرکات کرتے ہوئے دکھائی دیا تھا اورخاتون کی جانب سے اوباش شخص کو فوری گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا۔

ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات پر ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن کو ملزم کی فوری گرفتاری کے احکامات دیے۔

ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن چوہدری نواز نے بتایا کہ پولیس نے جدید تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر ملزم کو گرفتار کرلیا، جس کی شناخت محی الدین احمد کے نام سے ہوئی، جو گلستان جوہر بلاک 3 کا رہائشی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ملزم کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر غیر اخلاقی حرکات ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عمل بھی جاری رہے گا۔

دوسری جانب فحش حرکات کرنے والے ملزم کا بھی ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ اپنے کیے گئے عمل پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں۔
