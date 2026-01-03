گلگت بلتستان؛ برزل پاس میں برفانی تودہ گرنے سے پاک فوج کے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید

گلگت:
گلگت بلتستان کے ضلع استور کے علاقے برزل پاس میں سڑک سے برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برفانی تودہ گرنے سے پاک فوج کے کیپٹن اور محکمہ تعمیرات عامہ کے مشین آپریٹر سمیت 3 اہلکار شہید ہوگئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق 2 اور 3 جنوری کی درمیانی شب برزل پاس پر آپریشنل نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے بھاری مشینری کی مدد سے برف ہٹانے کا آپریشن کیا گیا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ اس آپریشن کا مقصد علاقے میں اپنی افواج کی مؤثر آمد و رفت کو ممکن بنانا تھا، برف ہٹانے کے اس آپریشن کی قیادت کیپٹن اسمد کر رہے تھے۔
بیان میں بتایا گیا کہ 3 جنوری کو تقریباً رات دو بجے، جب آپریشن جاری تھا کہ اچانک برفانی تودہ گرنے کے باعث کیپٹن اسمد، دو سپاہی اور محکمہ تعمیرات عامہ(پی ڈبلیو ڈی) کا ایک سویلین مشین آپریٹر برف میں دب گئے۔
مزید بتایا گیا کہ شدید اور مسلسل کوششوں کے بعد چاروں افراد کو برف سے نکال لیا گیا، تاہم کیپٹن اسمد، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسٰی کی حالت بگڑ گئی اور تینوں نے جام شہادت نوش کیا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ان عظیم شہدا نے انتہائی خراب موسمی حالات میں ایک نہایت مشکل آپریشن کی قیادت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ افواج کی آپریشنل نقل و حرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔
بیان میں کہا گیا کہ ان کی قربانی اور فرض شناسی اس امر کی روشن مثال ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے تمام رینکس مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں اور قومی فرض کی ادائیگی میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔