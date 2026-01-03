بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم لڑکی نے تیراندازی میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا

اس نے بغیر بازوؤں اور بغیر ٹانگوں کے تیراندازی سیکھی اور قومی مقابلوں میں حصہ لے کر تاریخ رقم کی

ویب ڈیسک January 03, 2026
بھارت میں دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم لڑکی نے تیر اندازی میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اوڑیسا کی 17 سالہ پیال ناگ نے تیراندازی میں ایک انوکھا عالمی ریکارڈ قائم کیا، اس نے بغیر بازوؤں اور بغیر ٹانگوں کے تیراندازی سیکھی اور قومی مقابلوں میں حصہ لے کر تاریخ رقم کی۔

 

پیال ناگ کا تعلق بالانگیر، اوڑیسا سے ہے اور اُنہوں نے اپنے بچپن میں ایک غیر معمولی حادثے کے باعث اپنے چاروں اعضاء کھو دیے تھے، بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت کم عمر میں بجلی کے جھٹکے کا شکار ہوئیں جس کے باعث وہ جسمانی اعضا سے محروم ہوئیں۔

ایک مضبوط عزم، مستقل محنت اور خصوصی تربیت کے تحت پیال نے تیراندازی سیکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے منفرد انداز سے تیر چلانا شروع کیا جس کے باعث وہ عالمی سطح پر نمایاں ہو گئیں۔

پیال کی کامیابی نے پوری دنیا میں توجہ حاصل کی،  نہ صرف اُن کی ذاتی جیت کے لیے بلکہ ایک نئے اعزاز کے طور پر جہاں وہ بغیر بازوؤں اور ٹانگوں کے بھی ایک مقابلے میں پیش پیش رہنے والی کھلاڑی کے طور پر سامنے آئیں۔

 

اسپورٹس کمیونٹی، تماشائی اور دیگر پیرا ایتھلیٹس نے بھی اُن کی حوصلہ افزائی کی اور اُن کی کامیابی کو ایک مثال قرار دیا، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو جسمانی معذوری کے ساتھ بھی اپنے خواب پورے کرنا چاہتے ہیں۔

 

پیال ناگ کی یہ سنگِ میل کامیابی نہ صرف کھیل کی دنیا بلکہ پوری سماجی کمیونٹی کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے کہ عزم، تربیت اور جذبہ کسی بڑی حد تک کامیابی کی راہ کھول سکتے ہیں۔

 
