خشکی، سِکری اور بالوں کے جھڑنے سے نجات کا آسان گھریلو نسخہ

اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے صرف تین عام اجزا درکار ہوتے ہیں، جو عموماً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں

ویب ڈیسک January 03, 2026
بالوں میں خشکی، سِکری اور حد سے زیادہ بالوں کا گرنا ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جو خاص طور پر سردیوں میں شدت اختیار کر لیتا ہے۔

بہت سے افراد شکایت کرتے ہیں کہ خشکی اس قدر ضدی ہوتی ہے کہ مہنگے شیمپو اور تیل استعمال کرنے کے باوجود سر کی جڑوں سے چپکی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں بال کمزور ہو کر تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں اور بعض صورتوں میں گنج پن کا خدشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

اسی پس منظر ایک سادہ سا گھریلو نسخہ خشکی، سِکری اور بالوں کے گرنے جیسے مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

اس نسخے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے تیار کرنے کے لیے صرف تین عام اجزا درکار ہوتے ہیں، جو عموماً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔

اس ہیئر ماسک کی تیاری کے لیے ایک پیالی میں دو چمچ دہی، ایک چمچ چینی اور ایک چمچ سرسوں کا تیل شامل کرکے اچھی طرح مکس کرلیں۔ تیار شدہ آمیزے کو بالوں کی جڑوں اور پورے سر پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں، تاکہ اجزا کھوپڑی میں جذب ہوسکیں۔ اور کچھ دیر بعد سر کو سادہ پانی یا ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔

اس نسخے میں دہی کھوپڑی کو نمی فراہم کرتا ہے، چینی مردہ جلد کو نرم کرنے میں مدد دیتی ہے جبکہ سرسوں کا تیل بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

یہ نسخہ استعمال کرنے والوں کے مطابق اس ماسک سے نہ صرف خشکی اور سِکری میں کمی آتی ہے بلکہ بالوں کا گرنا بھی کم ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ نئے بالوں کی افزائش میں مدد مل سکتی ہے۔

ماہرین کے مطابق اگرچہ گھریلو نسخے بعض افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم مسلسل یا شدید مسئلے کی صورت میں جلد یا بالوں کے ماہر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، تاکہ کسی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔
