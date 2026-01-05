سردیوں میں خشک جلد کو نرم و ملائم بنانے کےلیے ویزلین میں یہ چیز ملایئے اور جادو دیکھیے

اس طریقے سے خشکی کم ہونے کے ساتھ جلد نرم، ملائم اور تازہ محسوس ہونے لگتی ہے

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

سردیوں کے موسم میں ہمارے خطے میں ٹھنڈ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جلد کی شدید خشکی بن جاتا ہے۔

ہاتھ، پاؤں اور ایڑھیاں اس قدر خشک ہو جاتی ہیں کہ بعض افراد کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور خون تک نکل آتا ہے۔ ایسے میں زیادہ تر لوگ فوری حل کے طور پر ویزلین یا پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرتے ہیں، جو وقتی طور پر جلد کو نمی تو فراہم کر دیتی ہے، مگر بعض اوقات یہ خشکی کو مکمل طور پر ختم نہیں کر پاتی۔

بیوٹی ایکسپرٹس اور گھریلو ٹپس بتانے والے افراد کے مطابق اگر ویزلین کو چند سادہ اجزا کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس کا اثر کہیں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔

جو طریقہ ہم یہاں بتانے والے ہیں اس طریقے سے نہ صرف جلد کی خشکی کم ہوتی ہے بلکہ اس کی ساخت بھی نرم، ملائم اور تازہ محسوس ہونے لگتی ہے۔

اس نسخے کے لیے ایک چھوٹی پیالی میں ایک چمچ ویزلین میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا شامل کرکے اچھی طرح مکس کرلیں۔ اس کے بعد اس آمیزے میں ایک چمچ دودھ شامل کرکے اسے کریمی شکل دے دیں، تاکہ جلد پر آسانی سے لگایا جاسکے۔ یہ مرکب رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں اور پیروں پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور صبح اٹھ کر دھو لیں۔

اگر کوئی فرد رات بھر یہ آمیزہ لگائے رکھنا نہ چاہے تو شام کے وقت لگانے کے بعد پلاسٹک کے دستانے یا موزے پہن سکتا ہے۔ اس طرح نمی جلد میں بہتر طریقے سے جذب ہوتی ہے۔ چار سے پانچ گھنٹے بعد جلد کو سادہ پانی سے دھو لیا جائے۔

اس طریقے میں بیکنگ سوڈا جلد کے مردہ خلیات کو نرم کرکے صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، دودھ جلد کو غذائیت اور نرمی فراہم کرتا ہے جبکہ ویزلین نمی کو برقرار رکھتی ہے۔

باقاعدہ استعمال سے جلد کی خشکی کم ہوسکتی ہے اور اسکن زیادہ نرم اور ملائم نظر آنے لگتی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ حساس جلد والے افراد کسی بھی گھریلو نسخے کے استعمال سے پہلے احتیاط ضرور کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |
سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ؛ بنگلا دیش کا کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان

Express News

بونڈی بیچ کے ہیرو احمد کا سڈنی گراؤنڈ میں تالیوں کے ساتھ شاندار استقبال، ویڈیو وائرل

Express News

ایشیز، سڈنی ٹیسٹ؛ جلد وکٹیں گرنے کے باوجود انگلینڈ کی پوزیشن مستحکم

Express News

چین: واش روم میں سگریٹ پینے والوں سے نمٹنے کیلئے انوکھا اقدام

Express News

پاکستان میں نئے سال کے پہلے سپر مون کا نظارہ جاری

Express News

پاکستان کیخلاف سیریز، اہم آسٹریلوی کھلاڑیوں کی شرکت مشکوک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو