چین: واش روم میں سگریٹ پینے والوں سے نمٹنے کیلئے انوکھا اقدام

سگریٹ نوشی کی طلب کو اس وقت تک روکیں جب تک انٹرنیٹ پر مشہور نہ ہونا چاہیں: انتباہ

ویب ڈیسک January 04, 2026
facebook whatsup

چین میں واش روم کے ایسے دروازے نصب کیے گئے ہیں جو سگریٹ کے دھویں سے شفاف ہو جاتے ہیں۔

شینژین نامی شہر کے ضلع لوہوں میں موجود شوئیبی انٹرنیشنل سینٹر میں مردوں کے ریسٹ روم ہدایت لکھی گئی ہے کہ واش روم میں سگریٹ نوشی گلاس کو شفاف کر دیتی ہے۔

واش روم میں سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی کی متعدد ناکام کوششوں کے بعد چینی شاپنگ سینٹر نے واش روم میں ایسے دروازے نصب کر دیے جو دھویں سے شفاف ہو جاتے ہیں یعنی ان کے پار دیکھا جا سکتا ہے۔

شاپنگ سینٹر کے ایک ترجمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی نے ماضی میں واش روم میں سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پکڑے جانے والوں پر جرمانے عائد کیے یہاں تک کہ کچھ پر وقتی پابندی بھی لگائی۔

ایک واش روم میں یہ انتباہ بھی لکھا ہوا پایا گیا کہ سگریٹ نوشی کی طلب کو اس وقت تک روکیں جب تک انٹرنیٹ پر مشہور نہ ہونا چاہیں۔ یہ آئیڈیا ممکنہ خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو انتہائی نامناسب حالت عکس بند کیا جا سکتا ہے اور وہ فوٹیج آن لائن شیئر کی جا سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

 Jan 03, 2026 06:32 PM |
کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 05:30 PM |
اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

 Jan 03, 2026 05:11 PM |

متعلقہ

Express News

تھائی لینڈ: پیشگوئی سچ ثابت کرنے کیلئے فون چرانے والا نجومی گرفتار

Express News

چوہے 200 کلو چرس کھا گئے، منشیات اسمگلنگ کا مرکزی ملزم رہا

Express News

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے اپنے شہر کو گرین زون میں تبدیل کردیا؛ دلچسپ کہانی

Express News

چور نے نشے میں ہونے کا بہانہ بنا کر اسٹور کا چوری شدہ سامان واپس کر دیا

Express News

دنیا کی سب سے بڑی رہائشی عمارت!

Express News

برازیل: نارنجی مینڈک کی نئی قسم دریافت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو