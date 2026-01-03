سلمان خان کے بھانجے کا منگنی کا اعلان، منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل

بالی ووڈ اسٹارز اور مداحوں نے سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار کیا اور مبارک باد دی

ویب ڈیسک January 04, 2026
فوٹو: انسٹا گرام/بھارتی میڈیا

سلمان خان کے خاندان میں خوشی کا ایک یادگار موقع آیا ہے اور ان کے بھانجے ایان اگنیہوتری نے اپنی دیرینہ گرل فرینڈ ٹینا رجھوانی سے منگنی کا اعلان کر دیا ہے اور منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل ہوگئیں۔

سلمان خان کے بھانجے ایان کی جانب سے یہ خوش خبری 3 جنوری 2026 کو دی گئی جب انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پروپوزل کی تصاویر شیئر کیں اور یہ تصاویر فلمی ستاروں سمیت مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔

ایان کی منگیتر کے ساتھ تصاویر اور خوشی کی خبردینے پر مداحوں اور دوستوں کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا، اگرطہ تصاویر خود ہی ان کی محبت کا اظہار کر رہی ہیں لیکن ایان کے پیغام نے اس اعلان کو خاص طور پر منفرد اور جذباتی بنا دیا ہے۔

سلمان خان کے بھانجے ایان نے منگنی کی تصاویر کے ساتھ رومان بھرا پیغام بھی دیا اور لکھا کہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ 2025 کو  پیچھے چھوڑتے ہوئے، جس کے ساتھ رنگ اور سرخ دل کے ایموجیز بھی شامل ہیں۔

ایان کا یہ نوٹ مداحوں کے دلوں کو چھو گیا اور ان کے اعلان کو مداحوں نے پراثر اور جذباتی قرار دیا اور مبارکباد کے پیغامات موصول ہونے لگے اور یہ سوشل میڈیا میں ان کے مداحوں کے لیے جشن کا سماں باندھ دیا۔

بالی ووڈ کے مشہور اسٹارز نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور انہیں مبارک باد دی۔

سلمان خان کے بھائی ارباز خان کی سابقہ اہلیہ ملائیکا اروڑا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ‘یااا، ٹیناااا’ اور ساتھ سرخ دل کے ایموجیز بھی دیے جو ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے۔

سوناکشی سنہا اور ان کے شوہر ظہیر اقبال نے بھی خوشی کا اظہار کیا، سنہاکشی نے کہا کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، ظہیر اقبال لکھا ‘بروو، مبارک ہو، ہم آپ دونوں کے لیے بہت خوش ہیں’۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سلمان خان کی بہن الویرا خان اور سلم ساز اتول اگنی ہوتری کے بیٹے ایان اگنی ہوتری نے اپنی بہن کے برعکس تخلیقی میدان میں مختلف راستہ اپنایا اور موسیقی کے ساتھ ساتھ کاروبار میں شناخت بنائی۔

ایان کی بہن علیزے اگنی ہوتری نے بالی ووڈ میں فلم فارے میں اداکاری کے ساتھ قدم رکھا اور اپنی بہترین اداکاری کے ساتھ تعریف سمیٹی۔

ایان اگنی ہوتری نے موسیقی کے شوق کو جاری رکھا اور موسیقار کے ساتھ ساتھ کاروباری شخصیت کے طور پر اپنی شناخت بنائی اور ان کا پہلا گانا یو آر مائن تھا، جس کے لیے سلمان خان نے تعاون کیا تھا۔

ایان کے پہلے گانے کو وشال مشرا نے کمپوز کیا تھا، انہوں نے اپنا ایک سنگل یونیورسل لاز بھی جاری کیا ہے اور اس وقت اپنی آنے والی ای پی پر کام کر رہے ہیں۔
 Jan 03, 2026 06:32 PM
متعلقہ

