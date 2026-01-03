وینزویلا کے گرفتار صدر مادورو کو نیویارک منتقل کر دیا گیا

نیویارک کے اسٹیورٹ ایئر نیشنل گارڈ بیس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے

ویب ڈیسک January 03, 2026
facebook whatsup
نیویارک:

امریکی افواج نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو حراست میں لینے کے بعد نیویارک پہنچا دیا گیا ہے۔

خبر رساں ادارے کے مطابق صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو خصوصی طیارے کے ذریعے امریکا منتقل کیا گیا، جو نیویارک کے اسٹیورٹ ایئر نیشنل گارڈ بیس پر انہیں لے کر پہنچا۔

ذرائع کے مطابق گرفتار نکولس مادورو کو نیویارک کے فوجی اڈے سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ان کی باضابطہ گرفتاری پیر کے روز متوقع ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ظہران ممدانی نے وینزویلا پر امریکی حملے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا

Express News

وینزویلا پر امریکی حملہ؛ چین، روس، برطانیہ سمیت دیگر ممالک کا سخت ردعمل

سیکیورٹی وجوہات کے پیشِ نظر ایئر بیس اور اطراف کے علاقوں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔

اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوج نے ہفتے کی صبح وینزویلا میں بڑے پیمانے پر حملہ کیا، جس کے دوران صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا گیا۔

صدر ٹرمپ کے مطابق دونوں کو امریکا منتقل کر کے قانونی کارروائی کا سامنا کرایا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کے بھانجے کا منگنی کا اعلان، منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل

سلمان خان کے بھانجے کا منگنی کا اعلان، منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل

 Jan 04, 2026 01:53 AM |
’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

 Jan 03, 2026 06:32 PM |
کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 05:30 PM |

متعلقہ

Express News

وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی تک تمام معاملات امریکا چلائے گا، دوسرا حملہ بھی کرسکتے ہیں، ٹرمپ

Express News

گرفتاری اور امریکا منتقلی؛ وینزویلا میں مادورو کا جانشین کون ہوگا ؟

Express News

آخری دم تک ہار نہیں مانیں گے؛ وزیر دفاع وینزویلا کا امریکا کو پیغام

Express News

مادورو اور اہلیہ کی گرفتاری لائیو ٹی وی شو کیطرح دیکھی؛ ٹرمپ نے پوری روداد سنا دی

Express News

گرفتاری سے چند روز قبل وینزویلا کے صدر امریکا کیساتھ مذاکرات کیلیے تیار ہوگئے تھے

Express News

امریکی فوجی وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو بیڈروم سے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو