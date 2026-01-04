اطالوی وزیراعظم نے وینزویلا میں امریکی کارروائی کی حمایت کردی

اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام دفاعی نوعیت کا ہے اور موجودہ حالات میں جائز سمجھا جا سکتا ہے۔
وینزویلا کی صورتحال پر جاری بیان میں جارجیا میلونی کا کہنا تھا کہ اٹلی نے وینزویلا کے صدر کی خود ساختہ انتخابی فتح کو تسلیم نہیں کیا اور اٹلی وینزویلا میں جمہوری انتقالِ اقتدار کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ سکیورٹی کے خلاف ہائبرڈ حملوں کی صورت میں دفاعی مداخلت جائز ہو سکتی ہے، تاہم فوجی مداخلت آمریت کے خاتمے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اطالوی وزیراعظم کے مطابق وینزویلا میں مقیم اطالوی شہریوں کی سلامتی اٹلی کی اولین ترجیح ہے۔
جارجیا میلونی نے مزید کہا کہ اٹلی حکومتوں کی تبدیلی کے لیے بیرونی فوجی طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں ہے۔
دوسری جانب جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کی قانونی حیثیت کا جائزہ لینے میں وقت لگے گا اور اس معاملے پر مزید مشاورت کی ضرورت ہے۔