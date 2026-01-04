ڈی آئی خان میں پانچ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اسمگل شدہ سامان  ضبط

غیر قانونی سامان کے ساتھ ساتھ استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئیں

ویب ڈیسک January 04, 2026
facebook whatsup

کسٹمز انفورسمنٹ ڈی آئی خان نے پانچ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اسمگل شدہ سامان  ضبط کر لیا ہے۔

ایف بی آر کے مطابق دو ٹرکوں اور ایک  کار میں اسمگل شدہ ٹائرز، ادویات اور مختلف برانڈز کی سگریٹیں لدی ہوئی تھیں۔

غیر قانونی سامان کے ساتھ ساتھ استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئیں۔ ایک  اور کارروائی میں مسافر بسوں سے اسمگل شدہ  سگریٹ پیپر، سگریٹیں، ٹیفلون راڈز اور دیگر متفرق سامان برآمد کیا گیا ۔

ایف بی آر مؤثر  انفورسمنٹ کے ذریعے  اسمگلنگ کی روک تھام، قانونی تجارت کے تحفظ اور قومی معیشت کے استحکام کے لئے پر عزم ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

 Jan 04, 2026 11:46 AM |
سلمان خان کے بھانجے کا منگنی کا اعلان، منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل

سلمان خان کے بھانجے کا منگنی کا اعلان، منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل

 Jan 04, 2026 01:53 AM |
’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

 Jan 03, 2026 06:32 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد میں پولیس پر فائرنگ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں لڑکی کی بے وفائی پر 45 سالہ شخص نے خودسوزی کرلی

Express News

حکومت اور پی ٹی آئی کا مذاکراتی عمل زیادہ چلتا نظر نہیں آرہا، رہنما پیپلزپارٹی

Express News

خیبرپختونخوا، کوہستان مالی اسکینڈل سے متعلق ایک اور رپورٹ سامنے آگئی

Express News

مائی کلاچی روڈ سے ملنے والی لاشوں کی شناخت ہوگئی

Express News

سپریم کورٹ اجلاس، ٹیکس تنازعات نمٹانے کیلئے مستقل ادارہ جاتی فریم ورک پر تبادلہ خیال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو