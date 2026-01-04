رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

لندن سے پاکستان واپسی پر بھی رجب بٹ نے ایمان اور بیٹے سے ملاقات نہیں کی تھی

ویب ڈیسک January 04, 2026
پاکستان کے معروف یوٹیوبر رجب بٹ نے اپنی سالگرہ کی تقریب منائی مگر اس میں ان کی اہلیہ ایمان اور ان کے بیٹے کو شامل نہ دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔

فیملی ولاگنگ سے شہرت پانے والے رجب بٹ کے یوٹیوب پر 8 ملین سے زائد سبسکرائبرز ہیں اور وہ اپنی ویڈیوز میں خاندان، دوستوں اور خاص مواقع دکھاتے ہیں۔ 

رجب بٹ کی سالگرہ کی سرپرائز تقریب ان کے اہلخانہ نے منعقد کی جس میں ان کی ماں اور بہن بھی موجود تھیں جبکہ رجب بٹ کے قریبی دوست ندیم نانی والا بھی نظر آئے مگر اہلیہ ایمان اور بیٹے کی غیر موجودگی نے مداحوں کو حیران کر دیا۔ 

اس سے قبل لندن سے پاکستان واپسی پر بھی رجب بٹ نے ایمان اور بیٹے سے ملاقات نہیں کی تھی جس پر مداحوں کے ذہنوں میں خدشات نے جنم لیا تھا۔ 

حالیہ پیشرفت پر سوشل میڈیا صارفین نے مختلف آرا کا اظہار کیا ہے، کچھ نے کہا کہ شاید یہ ایک باہمی فیصلہ تھا کہ رجب اپنی اہلیہ اور بچے کو ویڈیوز میں کم دکھانا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ نے خدشات ظاہر کیے کہ رشتے میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔

ایک صارف نے کہا، “مجھے لگتا ہے خاندان اپنی بہو کو نہیں چاہتا”، جب کہ دوسرے نے دفاع میں لکھا، “رجب صحیح کر رہے ہیں، ہر چیز کو عوام کے سامنے نہیں لانا چاہیے اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے”۔

واضح رہے کہ رجب بٹ گزشتہ عرصے میں مختلف قانونی تنازعات کا بھی شکار رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ وقت بیرون ملک بھی رہے تھے، حال ہی میں کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر وکلا کی جانب سے تشدد کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔

 
