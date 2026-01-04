ایلون مسک کا وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان

اسٹار لنک اور ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی وینزویلا میں محدود مدت کے لیے مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرے گی۔
اسٹارلنک، جو اسپیس ایکس کی ملکیت ہے، وینزویلا کے لوگوں کو براڈ بینڈ انٹرنیٹ مفت فراہم کرے گا تاکہ وہ مسلسل رابطے میں رہ سکیں۔
یہ مفت سروس 3 فروری 2026 تک دستیاب رہنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک مختصر پیغام بھی شیئر کیا جس میں انہوں نے وینزویلا کے عوام کے ساتھ حمایت میں۔
اس اقدام کو سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں لیا جا رہا ہے، کیونکہ وینزویلا میں حالیہ دنوں میں حالات غیر مستحکم رہے ہیں۔
یہ اقدام اسٹارلنک کے سیٹلائٹ نیٹ ورک کے ذریعے براڈ بینڈ انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وینزویلا میں انٹرنیٹ کی سہولت موجودہ حالات کے باوجود برقرار رہے۔