راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کردی گئی

شہر بھر میں دفعہ 144 کا اطلاق اب 7 جنوری تک برقرار رہے گا

صالح مغل January 04, 2026
راولپنڈی میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کر دی ہے۔

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق شہر بھر میں دفعہ 144 کا اطلاق اب 7 جنوری تک برقرار رہے گا۔

نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ اس دوران راولپنڈی میں ہر قسم کے جلسے، جلوس، ریلیوں اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام ممکنہ امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ اسپیکر کے استعمال اور اسلحے کی نمائش پر بھی سخت پابندی عائد رہے گی۔ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

ضلعی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں اور دفعہ 144 کے تحت جاری احکامات پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔

 
