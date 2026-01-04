پنجاب کے سینٹرل ریجن میں شدید دھند، موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

لاہور:
پنجاب کے سینٹرل ریجن میں شدید دھند کے باعث موٹرویز کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔
ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق موٹروے ایم تھری فیض پور سے رجانہ تک دھند کے باعث بند ہے، جبکہ موٹروے ایم فور فیصل آباد سے ملتان تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ بڑی گاڑیوں کے لیے موٹروے ایم فائیو رحیم یار خان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔
موٹروے پولیس کے مطابق دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔
شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں جبکہ دھند کے دوران صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کے اوقات کو محفوظ سفری وقت سمجھا جائے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا لازمی استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، تیز رفتاری نہ کریں اور آگے چلنے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔
کسی بھی رہنمائی یا مدد کے لیے موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔