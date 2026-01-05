صدر ٹرمپ نے وینزویلا کی عبوری صدر کو بھی دھمکی دے دی

وینزویلا کبھی کسی کی کالونی نہیں بنے گا, روڈریگیز

ویب ڈیسک January 05, 2026
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز کو کھل کر دھمکی دے دی ہے کہ اگر انہوں نے درست کام نہ کیا تو مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔

ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ روڈریگیز اگر امریکا کے ساتھ تعاون نہ کریں تو ان کا انجام مادورو سے بھی بدتر ہوگا  جو اس وقت نیویارک کی جیل میں منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔

یہ دھمکی اس وقت آئی جب روڈریگیز نے ٹیلی وژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے مادورو کو وینزویلا کا واحد صدر قرار دیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔

انہوں نے امریکی فوجی کارروائی کو وحشیانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کبھی کسی کی کالونی نہیں بنے گا اور ملک کے قدرتی وسائل کا دفاع کیا جائے گا۔ روڈریگیز نے فوج اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مادورو کی واپسی تک متحد رہیں۔

Express News

وینزویلا نے امریکی حملے میں فوجیوں سمیت 40 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا

Express News

امریکی سینیٹر نے وینزویلا میں ٹرمپ کی فوجی کارروائی کو غیرقانونی قرار دے دیا

واضح رہے کہ امریکی خصوصی دستوں نے گزشتہ روز کاراکاس پر حملہ کر کے مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے نیویارک منتقل کر دیا تھا۔

ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکا اب وینزویلا کو چلائے گا جب تک امن بحال نہ ہو جائے، اور ملک کے تیل کے ذخائر کو دوبارہ فعال بنایا جائے گا۔

تاہم روڈریگیز کی عدالت کی منظوری سے عبوری صدارت سنبھالنے کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔
