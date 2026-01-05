کراچی میں ہزارہ کلچر ڈے کی مناسبت سے قائد آباد سے سی ویو تک شاندار ریلی کا انعقاد

بچے اور بوڑھے بھی ریلی میں شامل تھے جنہوں نے ثقافتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے

January 05, 2026
کراچی:

کراچی میں ہزارہ کلچر ڈے کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد ہوا جس میں ہزارہ برادری کے ذمے داران کے علاوہ عام ہزارہ نوجوانوں اوربزرگوں نے شرکت کی۔

واضح رہے کہ پاکستان میں آج علاقائی سطح پر ہزارہ کلچر ڈے منایا گیا تھا ۔ اس مناسبت سے کراچی سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں جب کہ کراچی میں بھی الگ الگ ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔

کراچی کے علاقے قائدآباد سے ہزارہ کلچر ڈے نوجوان قیادت سید عمران شاہ اور وجاہت علی ربانی کی قیادت میں براستہ شاہراہ فیصل سی ویو تک ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔

اس موقع پر بڑی تعداد میں بچے اور بوڑھے بھی ریلی میں شامل تھے جنہوں نے ثقافتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔

ہزارہ کلچر ڈے کے حوالے سے منقعد کردہ اس پروگرام میں نوجونواں کی بڑی تعداد نے قافلے کی شکل میں شامل ہوئے جب کہ نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص کرکے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔

اس موقع پر سے وجاہت علی ربانی نے اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں خاص طور پر نوجوانوں کا شکرگزار ہوں جنہوں نے بڑی تعداد میں ہماری ثقافتی تقریبات میں شرکت کرکے نہ صرف اس کو کامیاب بنایا بلکہ ہماری پر امن ریلی کو بھی چار چاند لگادیے،

ہمارا اصل مقصد اپنی شناخت اور کلچر کو فروغ دینا تھا جس کے لیے کامیاب پروگرام منعقد کیا گیا۔

دوسری جانب سید عمران شاہ کا کہنا تھا کہ میں کراچی میں بسنے والے تمام ہزارے والوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہزارہ کلچر ڈے کے موقع پر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری قائدآباد کی اس پر امن ریلی میں شرکت کی اور زندہ دل قوم ہونے کا ثبوت دیا۔

سید عمران شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ہزارہ کلچر ڈے کے موقع پر ہماری ریلی میں نوجوان نسل نے بڑی تعداد میں شرکت کرکے پورے شہر کو ایک مثبت پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس شہر میں بسنے والے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہزارے وال متحد ہیں۔

 
