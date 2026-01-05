کس اسمارٹ فون کا نئے سال کا آغاز دھماکے دار رہا؟ جانیے

2026 کے آغاز میں ہی دو نئے اسمارٹ فونز نے دھوم مچا دی

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

ٹاپ ٹرینڈنگ اسمارٹ فونز کی فہرست میں سال 2026 کا آغاز ٹیکنالوجی کمپنی شیاؤمی نے سام سنگ کو پہلی پوزیشن سے محروم کر کے کیا ہے۔

سالِ نو کے پہلے ہفتے کے ٹرینڈنگ ڈیوائسز کی فہرست درج ذیل ہے:

جاری کی گئی فہرست میں شیاؤمی 17 الٹرا فائیو جی (نئی انٹری) پہلے، سام سنگ گلیکسی اے 56 دوسرے اور سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

2025 میں کونسی ڈیوائسز کی اپ ڈیٹس روک دی گئیں؟

ایپل آئی فون 17 پرو میکس چوتھی، آنر وِن فائیو جی (نئی انٹری) پانچویں اور سام سنگ گلیکسی اے 17 فائیو جی چھٹی پوزیشن پر ہیں۔

ون پلس 15 فائیو جی ساتویں، شیاؤمی 17 پرو میکس آٹھویں، آئی فون 17 نویں جبکہ شیاؤمی ریڈمی نوٹ 15 پرو+ دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 08:44 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |
عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

 Jan 05, 2026 05:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان میں نئے سال کے پہلے سپر مون کا نظارہ جاری

Express News

خلا کی گہرائیوں میں ’آوارہ سیارہ‘ دریافت

Express News

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

Express News

برطانیہ کا خلائی میدان میں بڑا قدم، خلا میں پہلی فیکٹری نے کام شروع کردیا

Express News

2026 کا پہلا سپر مون کب دکھائی دے گا؟

Express News

خلا میں ستارہ ساز فیکٹری کی خوبصورت تصویر جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو