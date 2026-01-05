کراچی میں درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان

آج سے شہر میں سائبیرین ہوائیں چلنے کا امکان تھا تاہم بالا فضاؤں میں ٹرفس کے باعث سردی میں اضافہ نہ ہوسکا، محکمہ موسمیات

آفتاب خان January 05, 2026
—فائل فوٹو

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام پر کراچی میں درجہ حرارت سنگل ڈیجیٹ میں آنے سے سردی کی بڑھ جائے گی۔

ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر ضیغم نے ایکسپریس نیوزسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند روز کے دوران صبح ورات کے اوقات میں خنکی برقراررہے گی۔

انہوں نے بتایا کہ رواں ہفتے کےاختتام پر ہفتہ و اتوار کو شہرمیں درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے، اس دوران کم سے کم درجہ حرارت سنگل ڈیجیٹ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوسکتا ہے۔

ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے کے آغاز پر شہرمیں سردی کی لہرچلنے کی توقع تھی تاہم بالا فضاؤں میں کراچی کے اوپر مسلسل ٹرفس کی موجودگی کے سبب سائیبیرین ونڈز نہیں کھل رہی۔

انہوں نے بتایا کہ سائبیرین ونڈز فعال ہونے کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافےکا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کےمطابق پیرکی صبح شہرکی فضاوں پردھند چھانے کے سبب حدنگاہ تاثر ہوکر 1.8 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی، کم سے کم پارہ گزشتہ روز کے مقابلے میں ایک ڈگری اضافے سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا جبکہ سب سے کم پارہ دیہی سندھ کے مٹھی میں 5ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔
