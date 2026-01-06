ایپل اپنا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرائے گا؟

میک رومرز کے مطابق یہ ڈیوائس ایپل کی اب تک کی سب سے جرات مندانہ اور انقلابی ٹیکنالوجی ثابت ہو سکتی ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے باضابطہ طور پر فولڈ ایبل اسمارٹ فون کی دنیا میں قدم رکھنے کی تیاری کرلی۔

برسوں تک سام سنگ اور دیگر حریف کمپنیوں کو اسکرین پر پڑنے والی شکنوں اور ناقابلِ اعتماد ہِنج جیسے مسائل سے نبرد آزما ہوتے دیکھنے کے بعد، اب ایپل کو یقین ہے کہ وہ ان تمام رکاوٹوں کا حل نکال چکا ہے اور اسی اعتماد کے ساتھ وہ میدان میں اتر رہا ہے۔

ایپل کے معروف تجزیہ کار منگ چی کو کے مطابق فولڈ ایبل آئی فون کی لانچنگ 2026 کے آخر میں متوقع ہے۔

یہ فولڈ کیا جانے والا کوئی عام سا آئی فون نہیں ہوگا بلکہ میک رومرز کے مطابق یہ ڈیوائس ایپل کی اب تک کی سب سے جرات مندانہ اور انقلابی ٹیکنالوجی ثابت ہو سکتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کس اسمارٹ فون کا نئے سال کا آغاز دھماکے دار رہا؟ جانیے

میک رومرز پر شیئر کی گئی خصوصیات کے مطابق جب یہ فون کھلا ہوگا تو اس کی موٹائی محض 4.5 ملی میٹر ہو سکتی ہے۔یہ ایپل کی تاریخ کا سب سے پتلی ڈیوائس ہوگی جو 12.9 انچ کے آئی پیڈ پرو کی موٹائی ( 5.1 ملی میٹر) سے بھی کم ہے۔

جبکہ فولڈ ہونے کے بعد فون کی موٹائی 9 سے 9.5 ملی میٹر کے درمیان ہوگی۔

تاہم، یہ جدید اور انقلابی ٹیکنالوجی ایک بھاری قیمت کے عوض دستیاب ہوگی۔ منگ چی کو کے مطابق ایپل کا فولڈ ایبل آئی فون ممکنہ طور پر 2000 سے 2500 ڈالر کے درمیان قیمت میں فروخت ہوگا۔ بلومبرگ کے معروف ٹیک جرنلسٹ مارک گرمن نے بھی اسی قیمت کے دائرے کی نشاندہی کی ہے۔

یعنی یہ فون آئی فون 17 پرو میکس سے تقریباً دو گنا مہنگا ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نائٹ آپریشن یا ویڈیو گیم؟ بھارتی فوج کی تشہیری ویڈیو کا سوشل میڈیا پر مذاق

نائٹ آپریشن یا ویڈیو گیم؟ بھارتی فوج کی تشہیری ویڈیو کا سوشل میڈیا پر مذاق

 Jan 06, 2026 05:52 PM |
اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:30 PM |
ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

 Jan 06, 2026 04:20 PM |

متعلقہ

Express News

اسمارٹ فون کی صفائی کا نیا انداز: ایسی مٹی جو موبائل کو نیا بنا دے

Express News

کس اسمارٹ فون کا نئے سال کا آغاز دھماکے دار رہا؟ جانیے

Express News

چین؛ روبوٹ کیلئے مصنوعی جلد تیار، انسانوں کی طرح درد محسوس کرسکے گا

Express News

پاکستان میں نئے سال کے پہلے سپر مون کا نظارہ جاری

Express News

خلا کی گہرائیوں میں ’آوارہ سیارہ‘ دریافت

Express News

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو