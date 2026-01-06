ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے باضابطہ طور پر فولڈ ایبل اسمارٹ فون کی دنیا میں قدم رکھنے کی تیاری کرلی۔
برسوں تک سام سنگ اور دیگر حریف کمپنیوں کو اسکرین پر پڑنے والی شکنوں اور ناقابلِ اعتماد ہِنج جیسے مسائل سے نبرد آزما ہوتے دیکھنے کے بعد، اب ایپل کو یقین ہے کہ وہ ان تمام رکاوٹوں کا حل نکال چکا ہے اور اسی اعتماد کے ساتھ وہ میدان میں اتر رہا ہے۔
ایپل کے معروف تجزیہ کار منگ چی کو کے مطابق فولڈ ایبل آئی فون کی لانچنگ 2026 کے آخر میں متوقع ہے۔
یہ فولڈ کیا جانے والا کوئی عام سا آئی فون نہیں ہوگا بلکہ میک رومرز کے مطابق یہ ڈیوائس ایپل کی اب تک کی سب سے جرات مندانہ اور انقلابی ٹیکنالوجی ثابت ہو سکتی ہے۔
میک رومرز پر شیئر کی گئی خصوصیات کے مطابق جب یہ فون کھلا ہوگا تو اس کی موٹائی محض 4.5 ملی میٹر ہو سکتی ہے۔یہ ایپل کی تاریخ کا سب سے پتلی ڈیوائس ہوگی جو 12.9 انچ کے آئی پیڈ پرو کی موٹائی ( 5.1 ملی میٹر) سے بھی کم ہے۔
جبکہ فولڈ ہونے کے بعد فون کی موٹائی 9 سے 9.5 ملی میٹر کے درمیان ہوگی۔
تاہم، یہ جدید اور انقلابی ٹیکنالوجی ایک بھاری قیمت کے عوض دستیاب ہوگی۔ منگ چی کو کے مطابق ایپل کا فولڈ ایبل آئی فون ممکنہ طور پر 2000 سے 2500 ڈالر کے درمیان قیمت میں فروخت ہوگا۔ بلومبرگ کے معروف ٹیک جرنلسٹ مارک گرمن نے بھی اسی قیمت کے دائرے کی نشاندہی کی ہے۔
یعنی یہ فون آئی فون 17 پرو میکس سے تقریباً دو گنا مہنگا ہوگا۔