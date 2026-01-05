خلائی مخلوق سے ممکنہ رابطہ، پوپ کے خطاب سے متعلق دلچسپ دعویٰ

ایک برطانوی ڈاکیومنٹری ساز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ویٹیکن کے خفیہ آرکائیوز تک رسائی حاصل کر لی ہے

ویب ڈیسک January 05, 2026
ایک برطانوی ڈاکیومنٹری ساز نے دعویٰ کیا ہے کہ پوپ لیو اس برس خلائی مخلوق کے ساتھ پہلے ممکنہ رابطے کی صورت میں ان سے متعلق خطاب کی تیاری کر رہے ہیں۔

یو ایف او محقق مارک کرسٹوفر لی کے دعوے کے مطابق انہوں نے ویٹیکن کے خفیہ آرکائیوز تک رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ تاریخی پُراسرار وقوعات کی تحقیقات کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر انسانیت کے خلائی مخلوق کے ساتھ رابطے پر روشنی ڈال سکیں گے۔

انہوں نے بتایا کہ کیتھولک چرچ پہلے ہی خلائی زندگی کے سامنے آنے پر مذہبی اور روحانی نتائج سے متعلق سوچ رہا ہے۔

مارک کرسٹوفر لی نے بتایا کہ انہیں ویٹیکن کے خفیہ آرکائیوز تک رسائی دی گئی ہے اور وہ ایسے پُر اسرار مظہر، روحانی رابطے یا کوئی بھی ایسی چیز جو زمین سے باہر کسی زندگی سے انسان کے ممکنہ رابطے پر روشنی ڈال سکتی ہے، سے متعلق تاریخی حوالہ جات کو دیکھیں گے۔
