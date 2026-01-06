کیا رات کو دہی کھانا صحت کیلئے نقصاندہ ہے؟

رات کو دہی کا استعمال وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، غذائی ماہرین

ویب ڈیسک January 06, 2026
یہ تو سب جانتے ہیں کہ دہی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے تاہم اس کے مکمل فائدے تب ہی حاصل ہوتے ہیں جب اسے صحیح وقت پر صحیح مقدار میں استعمال کیا جائے۔

غذائی ماہرین کے مطابق رات کو دہی کھانا ہاضمے کی سستی، بلغم، جوڑوں کے درد اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہے اور جسم زہریلا مواد پیدا کر سکتی ہے۔

طبی ماہرین کے مطابق دہی کھانے کا بہترین وقت صبح یا دوپہر ہے جبکہ رات میں اس کا استعمال سانس کے مریضوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

رات کے وقت دہی کھانے کے ممکنہ نقصانات درج ذیل ہیں:

  • ہاضمے میں خرابی: رات کے وقت نظام ہاضمہ سست ہوتا ہے اس لیے دہی کھانے سے پیٹ میں گیس یا ہاضمے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔
  • بلغم اور سوجن: دہی کی ٹھنڈی تاثیر کی وجہ سے یہ بلغم پیدا کر سکتی ہے اور جوڑوں میں درد یا جسم میں سوجن میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
  • وزن میں اضافہ: رات کو دہی کا استعمال کیلوریز بڑھا کر وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔
  • کولیسٹرول: رات کے وقت دہی کھانا کولیسٹرول بڑھانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
  • سانس کے مسائل: دہی کا رات کو استعمال ان افراد کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے جو پہلے سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔
ٹیکنالوجی کے ذریعے کام آسان، وقت  کی بچت اور زندگی منظم،  جانیے کیسے!

سردیوں میں خشک جلد کو نرم و ملائم بنانے کےلیے ویزلین میں یہ چیز ملایئے اور جادو دیکھیے

خشکی، سِکری اور بالوں کے جھڑنے سے نجات کا آسان گھریلو نسخہ

سویٹر پر روؤں کو ختم کرکے بالکل نیا جیسا بنانے کے آزمودہ گھریلو طریقے

خالی پیٹ یہ مخصوص غذائیں وزن گھٹانے میں کیسے مدد دیتی ہیں؟ ماہرِین صحت کی رہنمائی

کیا استری جل کر سیاہ ہوگئی ہے؟ یہ محفوظ اور آسان طریقہ استری کو نیا کردے گا

