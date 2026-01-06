جاپان میں 6.2 شدت کا زور دار زلزلہ، بلٹ ٹرین سروس معطل کردی گئی

زلزلے کے بعد ماتسوئے میں واقع شیمانے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کسی قسم کی خرابی کی اطلاع نہیں ملی

ویب ڈیسک January 06, 2026
جاپان کے مغربی حصے میں منگل کے روز 6.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، تاہم جاپانی موسمیاتی ادارے کے مطابق سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔

زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بج کر 18 منٹ پر صوبہ شیمانے کے مشرقی علاقے میں آیا، جس کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ جاپانی خبر رساں ادارے کے مطابق زلزلے کے بعد کم شدت کے آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے۔

زلزلے کے بعد ماتسوئے میں واقع شیمانے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کسی قسم کی خرابی کی اطلاع نہیں ملی۔ پاور پلانٹ کے آپریٹر چُوگوکو الیکٹرک پاور کمپنی نے بتایا کہ تمام نظام محفوظ ہیں۔

حکام نے احتیاطی تدابیر کے تحت مغربی جاپان میں بلٹ ٹرین سروس عارضی طور پر روک دی، جبکہ بجلی کی بندش کے باعث سان یُو شنکانسن لائن پر اوکایاما اور ہیروشیما کے درمیان ٹرین آپریشن معطل رہا۔
