ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا، مادورو کے بیٹے نے حمایت کردی

56 سالہ ڈیلسی روڈریگز سے حلف ان کے بھائی جارج روڈریگز نے لیا، جو وینزویلا کی قومی اسمبلی کے سربراہ ہیں

ویب ڈیسک January 06, 2026
وینزویلا کی نائب صدر اور وزیر برائے تیل ڈیلسی روڈریگز نے ملک کی عبوری صدر کے طور پر باضابطہ حلف اٹھا لیا۔

یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب معزول صدر نکولس مادورو منشیات کے الزامات کے تحت نیویارک کی ایک عدالت میں پیش ہوئے۔

مادورو کو ہفتے کے آخر میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ایک ڈرامائی فوجی کارروائی کے دوران اقتدار سے ہٹا کر امریکا منتقل کیا گیا تھا۔

56 سالہ ڈیلسی روڈریگز سے حلف ان کے بھائی جارج روڈریگز نے لیا، جو وینزویلا کی قومی اسمبلی کے سربراہ ہیں۔ ڈیلسی روڈریگز کو حکمران جماعت سے مضبوط وابستگی اور نجی شعبے سے قریبی تعلقات رکھنے والی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔

اسی روز قومی اسمبلی کے 283 ارکان نے بھی حلف اٹھایا، جو گزشتہ برس مئی میں منتخب ہوئے تھے۔ تاہم حزبِ اختلاف کی نمائندگی محدود رہی کیونکہ اپوزیشن کے بڑے حصے، جن میں نوبل انعام یافتہ رہنما ماریا کورینا ماچاڈو کے حامی شامل ہیں، انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔

قومی اسمبلی کی واحد غیر حاضر رکن خاتونِ اول سیلیا فلورس تھیں، جو اس وقت امریکی حراست میں ہیں۔

دوسری جانب معزول صدر نکولس مادورو کے بیٹے اور رکنِ پارلیمنٹ نکولس مادورو گوریرا نے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔

پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیلسی روڈریگز کو دی گئی ذمہ داری کے لیے وہ مکمل تعاون فراہم کریں گے۔

انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ ان کا وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جلد ہی وہ اپنے والد سے وینزویلا میں ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔
