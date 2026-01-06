کراچی:
قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی معروف کھلاڑی اور آل راؤنڈر عمائمہ سہیل شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔
عمائمہ سہیل کی شادی کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی جس میں اہلِ خانہ، قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب نے شرکت کی۔
شادی کی خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جنہیں شائقین کرکٹ کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔
عمائمہ سہیل کا شمار پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی نمایاں کھلاڑیوں میں ہوتا ہے اور وہ متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کر چکی ہیں۔
شادی کے موقع پر کرکٹ حلقوں اور مداحوں کی جانب سے انہیں مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔