یورپ: مشہور کمپنی کا فارمولا ملک مضر صحت قرار، کمپنی نے پروڈکٹ مارکیٹ سے واپس اٹھالی

صحت کے حکام اور کمپنی کی جانب سے جاری بیانات کےمطابق فارمولے میں شامل ہونے والا مواد بچوں میں ہیضے کا سبب بن سکتا ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
مشہور بین الاقوامی کمپنی نے اپنا مخصوص بیبی فارمولا ممکنہ طور پر زہریلے مواد سے آلودہ ہونے کے خدشے کی وجہ سے واپس منگوالیا۔

صحت کے حکام اور کمپنی کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات سے اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ فارمولے میں شامل ہونے والا مواد بچوں میں ہیضے کا سبب بن سکتا ہے۔

کمپنی کی جانب سے بیبی فارمولا کے وہ مخصوص بیچز اور فالو-آن فارمولا واپس منگوائے گئے جو متعدد ممالک بالخصوص یورپ (برطانیہ، فرانس، جرمنی، اتلی، آسٹریا، ڈنمارک، سوئیڈن، فن لینڈ، آئرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ) میں فروخت کیے گئے تھے۔

کمپنی نے بتایا کہ ان کی پروڈکٹس میں ممکنہ طور پر سیرولائڈ شامل ہو سکتا ہے۔ تپش کو مستحکم رکھنے والا یہ ٹاکسن بیکیلس سیریس بیکٹیریم کے اسٹرین سے بنتا ہے جو اگر نگل لیا جائے تو متلی، قے اور پیٹ میں مروڑ کی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔

آفیشل نوٹسز میں کمپنی اور غذا سے متعلقہ اداروں نے والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بچوں کو فارمولا نہیں دیں اور جاری کیے گئے بیچ کوڈز کو چیک کریں۔
