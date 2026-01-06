لاہور کی نجی یونیورسٹی کی نوجوان طالبا کا اقدام خودکشی، اصل وجہ سامنے آگئی

لڑکی کے اہل خانہ نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروادیے، طالبا کو تاحال ہوش نہیں آیا، اسپتال میں زیر علاج

سید مشرف شاہ January 07, 2026
فوٹو انٹرنیٹ

لاہور میں نجی یونیورسٹی کی طالبا فاطمہ کی جانب سے خودکشی کی کوشش کے اصل حقائق سامنے آگئے۔

ایکسپریس نیوز کو پولیس ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق فاطمہ اپنے آبائی  علاقے نارنگ منڈی میں  احمد نامی لڑکے کو پسند کرتی اور اُس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔

پولیس ذرائع نے بتایا کہ گھر والے فاطمہ کی شادی سے راضی نہیں تھے اور وہ فاطمہ کو اپنی پڑھائی جاری رکھنے پر زور دے رہے تھے۔

ذرائع کے مطابق فاطمہ نے پسند کی شادی نہ ہونے پر  دلبراشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی جبکہ چھلانگ لگانے سے پہلے بھی آخری بار کال پر بات اُسی لڑکے کے ساتھ کی تھی۔

ذرائع کے مطابق لڑکی نے آخری کال کے بعد احمد نامی لڑکے کا نمبر بھی موبائل سے ڈیلیٹ کردیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ فاطمہ کے اہل خانہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروادیا ہے۔

پولیس کے مطابق لڑکی کا اسپتال میں علاج جاری ہے اور اُسے تاحال ہوش نہیں آیا ہے جبکہ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔
