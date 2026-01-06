کوئٹہ، جوائنٹ روڈ پر گرلز اسکول کے قریب دستی بم حملہ ناکام

ویب ڈیسک January 06, 2026
کوئٹہ:

شہر کے مصروف علاقے جوائنٹ روڈ پر اُس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب نامعلوم افراد نے گرلز اسکول کے قریب دستی بم پھینک دیا۔

خوش قسمتی سے پھینکا گیا دستی بم دھماکے سے پھٹ نہ سکا، جس کے باعث ایک بڑا جانی نقصان ہونے سے بچ گیا۔

پولیس حکام کے مطابق واقعہ جوائنٹ روڈ پر پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے گرلز اسکول کے نزدیک دستی بم پھینک کر موقع سے فرار ہو گئے۔

کوئٹہ اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا

کوئٹہ میں گیس لیکیج کے باعث متعدد دھماکے، کئی افراد زخمی، دکانیں متاثر

اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ٹریفک معطل کر دی گئی۔

بعد ازاں بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا، جس نے دستی بم کو اپنی تحویل میں لے کر محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا۔ 
