ہو سکتا ہے چھ ماہ بعد آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہ پڑے، خواجہ آصف

طالبان قابل اعتبار نہیں چاہے ان کی کوئی بھی فرنچائز ہو، وزیر دفاع

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ مئی 2025ء کے پاک بھارت تنازع میں پاکستانی فضائیہ کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے دنیا بھر سے دفاعی ساز و سامان کے آرڈرز مل رہے ہیں، جس سے معاشی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے اور چھ ماہ بعد پاکستان کو آئی ایم ایف کی مالی امداد کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستانی طیاروں نے مئی کے تنازع میں ثابت کر دیا کہ وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔

ہمارے طیارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اب اتنے آرڈرز مل رہے ہیں کہ اگر یہ سب آرڈر مکمل ہو گئے تو چھ ماہ بعد آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ آرڈرز پاکستانی افواج کی طاقت کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کا ثبوت ہیں اور مئی کی فتح سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔

وزیر دفاع نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ مئی میں دیا گیا۔

اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو ہم بنیان مرصوص کی طرح جواب دیں گے۔ مئی میں بھارت تار تار ہو گیا تھا، مودی کی اپنے ملک اور دنیا میں عزت ختم ہو گئی۔ 

مزید پڑھیں

Express News

افغانستان میں پاکستانی کارروائی کا بھارت کے بہاولپور حملوں سے موازنہ درست نہیں، خواجہ آصف

انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے تنازع کے دوران امریکا اور چین سے رابطے کیے لیکن پاکستان نے بروقت اور فیصلہ کن جواب دیا جس سے بھارتی اعتماد کو دھچکا لگا۔

خواجہ آصف نے افغان طالبان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ طالبان قابل اعتبار نہیں چاہے ان کی کوئی بھی فرنچائز ہو، طالبان بھارت سے ملے ہوئے ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ 

ان کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیفس جنرل (ر) قمر جاوید باجوہ اور جنرل (ر) فیض حمید نے طالبان کی واپسی کی پیش گوئیاں کی تھیں اور پی ٹی آئی قیادت بھی اس سوچ کی حامی تھی۔

انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ شناخت مسخ کی جا رہی ہے اور دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔

پی ٹی آئی کے دور میں کے پی کو تباہ کیا گیا، اب بھی طالبان کو بھتہ دینے والے لوگ حکومت میں ہیں۔

وزیر دفاع نے واضح کیا کہ پاکستان کی افواج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ہیں اور کوئی وینزویلا جیسا آپریشن یہاں ممکن نہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

Express News

کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ

Express News

محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

Express News

کراچی میں بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے شخص نے پڑوسی کو قتل کردیا گیا

Express News

مذاکرات موجودہ پارلیمنٹ کی چھٹی کرنے کیلئے ہوں گے، محمود خان اچکزئی

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو