پُرتعیش زندگی گزارنے والا بادشاہ جس کی دولت کا بڑا حسہ کرائے سے جمع ہوتا ہے

اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے تو بلا شبہ جواب ایلون مسک ہوگا۔ آپ کا جواب درست ہے، لیکن جب شان و شوکت کی بات آتی ہے تو تھائی لینڈ کے بادشاہ مہا وجیرالونگ کورن جنہیں کنگ رام بھی کہا جاتا ہے بے مثال ہیں۔
بادشاہ رام کو دنیا کا امیر ترین بادشاہ مانا جاتا ہے بھلے ہی ان کے پاس ایلون مسک جتنی دولت نہ ہو، لیکن ان کا پرتعیش طرز زندگی کسی بھی امیر شخص میں جلن پیدا کر دے گا۔
دنیا میں اور بھی بہت سے بادشاہ ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے لیکن بادشاہ رام ان سب میں منفرد مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بے پناہ دولت میں اضافے کی بڑی وجہ کرایہ ہے۔
بادشاہ رام کی کل دولت کا تخمینہ تقریباً 50 بلین ڈالر یا 4.5 لاکھ کروڑ ہے۔ کراؤن پراپرٹی بیورو جس کا بادشاہ نے 2018 میں کنٹرول سنبھالا اس کے بعد سے ان کے کنٹرول میں چل رہا ہے۔
بادشاہ کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ بھر میں جائیدادوں کے مالک ہیں جس سے ہر سال ہزاروں کروڑ روپے کرایہ کی مد میں حاصل ہوتے ہیں۔ ان جائیدادوں کی قیمت تو الگ بات ہے۔
تھائی بادشاہ رام II کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ وہ کرایہ ہے جو وہ اپنی جائیدادوں سے وصول کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق وہ تھائی لینڈ میں تقریباً 6,560 ہیکٹر (16,210 ایکڑ) اراضی اور جائیدادوں کے مالک ہیں۔
اس کے پاس ان زمینوں پر تعمیر کی گئی 40,000 سے زیادہ جائیدادوں کے ساتھ کرائے کے معاہدے ہیں۔
ان میں سے 17,000 سے زیادہ جائیدادیں صرف بنکاک میں ہیں جن میں تجارتی عمارتیں، ہوٹل، محلات اور ریزورٹس شامل ہیں۔ واضح طور پر یہ جائیدادیں بادشاہ کے لیے ہر سال ہزاروں کروڑ روپے کرایہ کی صورت میں حاصل کرتی ہیں۔ یہ اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
راجہ رام تھائی لینڈ کے دوسرے سب سے بڑے بینکنگ گروپ، سیام کمرشل بینک کے تقریباً 23 فیصد کے مالک ہیں، جو ان کی آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔
ان کا سیام سیمنٹ گروپ میں بھی 33 فیصد حصص ہے ، جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا صنعتی گروپ ہے۔ یہ دونوں کمپنیاں ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ آمدنی راجہ رام کو دنیا کا امیر ترین بادشاہ بناتی ہے۔
راجہ رام کے پرتعیش طرز زندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہزاروں جائیدادوں کے مالک ہیں، اس قدر کہ اگر وہ ایک پراپرٹی میں صرف ایک رات گزاریں تو وہ 47 سال تک مختلف جائیدادوں میں رہ سکتے ہیں۔
مزید برآں، ان کے پاس 38 نجی جیٹ طیاروں اور طیاروں کا بیڑا ہے، جس میں کئی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔
کنگ رام کے محل میں 300 سے زیادہ لگژری کاریں ہیں جن میں رولز رائس، بینٹلی اور مرسڈیز جیسی سپر کاریں شامل ہیں۔
مزید برآں ان کے لگژری اثاثوں میں 52 سونے کی کشتیاں شامل ہیں۔ ہیرے، جواہرات، اور سونے اور چاندی کے زیورات تو الگ ہیں۔