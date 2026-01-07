راولپنڈی: مختلف علاقوں میں گیس لیکج سے 2 دھماکے، متعدد افراد زخمی

ریسکیو میڈیکل ٹیم نے تمام متاثرین کو طبی امداد فراہم کی، جھلس کر زخمی ہونے والوں میں 2 مرد اور 2 خواتین  شامل ہیں

ویب ڈیسک January 07, 2026
راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گیس لیکج سے 2 دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوگئے۔

رپورٹ کے مطابق پہلا دھماکہ دھمیال روڈ احمد آباد کے علاقے اور دوسرا گلریز کے علاقے میں ہوا، مجموعی طور پر 4 افراد جھلس کر زخمی ہوگئے جنہیں طبی امداد کی فراہمی کے لیے  اسپتال منتقل کردیا گیا۔

ریسکیو میڈیکل ٹیم کے اہلکاروں نے تمام متاثرین کو طبی امداد فراہم کی، جھلس کر زخمی ہونے والوں میں 2 مرد اور 2 خواتین  شامل ہیں۔

ریسکیو 1122 نے بتایا کہ گلریز کے علاقے میں گھر میں گیس لیکج تھی، بجلی کا بٹن آن کرنے سے دھماکا ہوا، دھمیال روڈ احمد آباد کے علاقے میں گھر میں گیس لیکج تھی، آگ جلانے سے دھماکہ ہوا۔
