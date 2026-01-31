آبنائے ہرمز میں ایرانی فوجی مشق، کوئی بھی غیرمحفوظ اقدام ناقابلِ برداشت ہوگا، امریکی سینٹکام کی وارننگ

امریکی فوج اپنے اہلکاروں، جہازوں اور طیاروں کی سلامتی کو یقینی بنائے گی، سینٹکام

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے پاسداران انقلاب کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کرے اور آئندہ ہونے والے فوجی مشقوں کے دوران کوئی بھی بےضابطہ قدم نہ اٹھائے کیونکہ غیر محفوظ یا خطرناک اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔

سینٹ کام کا کہنا ہے کہ پاسدارانِ انقلاب کو اپنے بحری مشقوں کو پیشہ ورانہ، محفوظ اور بین الاقوامی بحری ٹریفک کی آزادی کے تحفظ کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اگر پاسدارانِ انقلاب نے غیر محفوظ مشقیں، بے ضابطہ کارروائیاں یا امریکی طیارہ بردار جہاز کے قریب آپریشنز کیے تو وہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔

مزید پڑھیں: ایران پر امریکا کے ممکنہ حملے کو روکنے کیلئے ترکی متحرک، عباس عراقچی انقرہ پہنچ گئے

سینٹکام نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکی فوج اپنے اہلکاروں، جہازوں اور طیاروں کی سلامتی کو یقینی بنائے گی اور کسی بھی خطرناک عمل کا سخت ردعمل دے سکتی ہے۔

واضح رہے کہ یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری مشقوں کا اعلان کیا ہے جو ایک انتہائی اہم بین الاقوامی تجارتی راستہ ہے جس سے روزانہ لگ بھگ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔

مزید پڑھیں: ایرانی فوج کی طاقت میں بڑا اضافہ، ایک ہزار نئے جنگی ڈرونز شامل

سینٹ کام نے کہا ہے کہ کوئی بھی غیر محفوظ یا اشتعال انگیز اقدام کشیدگی میں اضافہ اور تصادم کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |
تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

Jan 30, 2026 11:37 PM |
ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

 Jan 30, 2026 11:05 PM |

متعلقہ

Express News

مودی سرکار کی ناقص کارکردگی؛ کولکتہ میں 21 افراد جل کر راکھ بن گئے

Express News

بڑا اعلان؛ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیئے؛ فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Express News

انڈونیشیا؛ جنسی تعلق اور شراب نوشی پر نوجوان جوڑے کو سرعام 140 کوڑے مارے گئے

Express News

بھارت؛ ماڈل بننے کی دیوانی بیوی نے شوہر کے بندریا کہنے پر خودکشی کرلی

Express News

حماس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، جلد اپنی AK-47 تک واپس کردیں گے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی فوج کی طاقت میں بڑا اضافہ، ایک ہزار نئے جنگی ڈرونز شامل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو