بلوچستان میں ٹرین اور موبائل فون انٹرنیٹ سروس چوتھے روز بھی معطل

صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دونوں سروسز معطل کی گئی ہیں

ویب ڈیسک February 03, 2026
بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں آج چوتھے روز بھی موبائل فون انٹرنیٹ سروس اور ٹرین سروس معطل ہے۔

انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ صحافی برادری انٹرنیٹ سروس معطلی کے باعث مشکلات سے دو چار ہے۔

بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی تھی۔

اسی طرح، بلوچستان سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس چوتھے روز بھی معطل ہے، صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ٹرین سروس معطل ہے۔

ریلوے ذرائع کے مطابق پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے چھوتے روز بھی روانہ نہیں ہوئی جبکہ کراچی جانے والی بولان میل بھی معطل ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرین سروس اگلے چند روز تک معطل رہے گی۔
